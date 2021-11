Pirelli, risultati in crescita: ricavi +28,6% nei primi nove mesi del 2021. Utile netto pari a € 236,2 mln

Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. Spa ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2021, che riflettono la ripresa della domanda e l’implementazione dei “programmi chiave” del Piano industriale 2021-2022|2025. Nei primi nove mesi: ricavi +28,6%, margine ebit adjusted al 15,0%, utile netto pari a 236,2 milioni di euro e un ulteriore rafforzamento dell’High Value. Nel Car ≥18” crescita nettamente superiore al mercato (+31% i volumi Pirelli, +21% il mercato), nonostante il rallentamento nel Primo Equipaggiamento per la carenza di semi-conduttori. In miglioramento il price/mix: +6,3% nei nove mesi, con un +10,9% nel terzo trimestre 2021, grazie al favorevole andamento del mix e agli aumenti di prezzo implementati dalla fine del primo trimestre.

Nel corso dei primi nove mesi sono state conseguite 240 omologazioni tecniche con i principali produttori di auto Prestige e Premium (pari a circa il 71% dell’obiettivo annuale) concentrate per circa l’85% sui calettamenti ≥19” e per circa il 45% sulle Specialties. Prosegue il rinnovo della gamma prodotto con l’introduzione di 5 nuove linee regionali Replacement per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori. Per quanto riguarda la digitalizzazione, proseguono le azioni volte a trasformare i processi chiave dell’azienda entro il 2023, connettendoli in tempo reale e integrando le funzioni interne con i partner/clienti esterni attraverso piattaforme digitali e modelli di intelligenza artificiale.

Sul fronte della sostenibilità prosegue l’impegno di Pirelli a tutela delle proprie persone attraverso l’adozione, già dall’inizio della pandemia, di linee guida di prevenzione anti-Covid e attraverso iniziative – in collaborazione con le autorità locali – per supportare la campagna vaccinale mettendo a disposizione proprie strutture come Pirelli HangarBicocca. A supporto della business transformation per lo sviluppo di una nuova generazione di ricercatori e tecnici, Pirelli ha intensificato le attività di formazione avviando, in ambito R&D, un master per neo assunti in collaborazione con il Politecnico di Milano. Nel secondo trimestre, a testimonianza dell’impegno di Pirelli a tutela dell’ambiente e delle comunità locali, la società ha avviato, prima al mondo, la produzione di pneumatici certificati dal Forest Stewardship Council (FSC). Prosegue il piano di decarbonizzazione del gruppo: il 100% dell’energia elettrica acquistata in Europa è rinnovabile. L’impegno di Pirelli sul fronte ESG è riconosciuto a livello mondiale con la conferma dell’inclusione, quale unica società del settore automotive, nel Global Compact LEAD delle Nazioni Unite. L’azienda è stata confermata, inoltre, nel Dow Jones Sustainability Index, quale global leader, e nel Climate A list stilata da CDP.