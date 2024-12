Dow Jones Sustainability Index, Poste Italiane rafforza la sua leadership nella sostenibilità

Poste Italiane consolida la leadership europea nel settore assicurativo per la sostenibilità secondo i Dow Jones Sustainability Index

Poste Italiane consolida la propria posizione di leader nel settore assicurativo europeo per la sostenibilità, classificandosi al primo posto in Europa e al secondo a livello mondiale. Il Gruppo è stato confermato, per il sesto anno consecutivo, nel prestigioso Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World e nel più selettivo Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Europe, un riconoscimento che sottolinea il costante impegno verso le pratiche aziendali responsabili e sostenibili.

Il punteggio complessivo di Poste Italiane è pari a 90 punti, ben al di sopra della media del settore, che si attesta a 44 punti. Questo risultato ha permesso al Gruppo di riconfermarsi al vertice del settore assicurativo europeo e di piazzarsi al secondo posto a livello globale. Tra i punti di forza che hanno contribuito a questo successo, Poste Italiane ha ottenuto il punteggio più alto nel comparto sociale, con 98 punti su 100, e ha registrato una significativa crescita nella dimensione ambientale, con un incremento di 18 punti rispetto al 2023.

Il riconoscimento arriva dall'agenzia di rating S&P Global, che attraverso il suo Corporate Sustainability Assessment (CSA) analizza le politiche di sostenibilità delle aziende di oltre 60 settori diversi. Il DJSI World Index traccia la performance del top 10% delle 2.500 maggiori aziende quotate all’interno del S&P Global Broad Market Index, mentre il DJSI Europe Index si concentra sul top 20% delle 600 principali organizzazioni europee.

Oltre a questo importante risultato, Poste Italiane ha ricevuto numerosi altri riconoscimenti per le sue politiche di sostenibilità. Tra questi, la medaglia di platino di EcoVadis, il primo posto in tutte e tre le dimensioni dell'ESG Quality Score di ISS, e il mantenimento della valutazione “AA” nel rating MSCI. Inoltre, il Gruppo è stato confermato nella categoria avanzata da parte di Moody’s e inserito in prestigiosi indici di sostenibilità internazionali, come l’ESG-Identity Corporate Index, Euronext Equileap Gender Equality Eurozone 100, FTSE4Good e Stoxx Global ESG Leaders.

Un ulteriore riconoscimento per Poste Italiane è arrivato con il mantenimento del primato tra i leader della sostenibilità nell’ambito dell'indice MIB® ESG, lanciato nel 2021 da Euronext e Borsa Italiana. Questo ulteriore traguardo dimostra l'impegno continuo del Gruppo nella gestione responsabile e sostenibile, non solo in Italia, ma a livello internazionale.

Il costante impegno di Poste Italiane nei temi della sostenibilità dimostra come l’azienda stia integrando con successo gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle proprie strategie aziendali, ponendosi come modello di riferimento per il settore assicurativo e per le altre realtà industriali. Con una visione chiara e una forte determinazione, Poste Italiane continua a portare avanti un percorso che punta a un futuro sempre più responsabile e sostenibile.