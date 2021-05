Premio Guido Carli, la premiazione della XII edizione

Si è svolta oggi la cerimonia di premiazione per la XII edizione del Premio Guido Carli, in programma a Roma nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. "Il Premio ogni anno celebra il valore della memoria e la sua importanza nella costruzione del futuro - spiega Romana Liuzzo, Presidente della Fondazione Guido Carli - noi lo facciamo attingendo al lascito morale e culturale, alla vocazione etica di Guido Carli, quanto mai attuali e necessari per uscire dalla crisi".

Nonostante la crisi pandemica che ha sconvolto il mondo e l'anno passato il Premio Guido Carli sarà celebrazione del valore della memoria e al contempo dell'eccellenza italiana. A ricevere l'ambito riconoscimento, in via eccezionale in occasione della dodicesima edizione, non solo economisti e imprenditori, ma anche personalità che in questo momento storico si siano distinte per il loro impegno sociale e le loro competenze.

Il riconoscimento andrà a dodici personalità scelte dalla giuria del Premio. Ne fanno parte Gianni Letta, Ornella Barra, Co-Coo for Walgreens Boots Alliance; Vincenzo Boccia, Presidente della Luiss Guido Carli; Urbano Cairo, Presidente della Cairo Editore; Fedele Confalonieri, Presidente di Mediaset, Claudio Descalzi, Ad di Eni; Lavinia Biagiotti, Ceo e Presidente di Biagiotti Group; Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo; Giovanni Malagò, Presidente del Coni; Giampiero Massolo, Presidente di Fincantieri; Barbara Palombelli, Giornalista e conduttrice televisiva; Antonio Patuelli, Presidente dell'ABI; Gennaro Sangiuliano, Direttore del Tg2; Francesco Starace, Ad e Direttore Generale dell'Enel.