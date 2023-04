Presentato P.A.R.I.D.E.Il sistema per la sicurezza delle aree industriali

Si è svolta a Benevento la presentazione del progetto P.A.R.I.D.E., il sistema per la sicurezza delle aree industriali,

ideato dal Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, con il fine di operare interventi integrati finalizzati all’incremento degli standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo.

P.A.R.I.D.E. (Piattaforma per il monitoraggio Areale tramite Remote sensing Integrato con sensoristica a terra, per la Determinazione di rischi antropici e naturali a difesa dello sviluppo Economico locale) ha l’obiettivo di monitorare, in modo sostenibile ed efficace, i principali indicatori di inquinamento ambientale e di uso illecito del suolo nelle Aree Industriali, per intervenire prima che le azioni illecite vengano portate a conclusione o che le criticità̀ ambientali vadano fuori controllo. Tutto ciò allo scopo di attrarre nuovi insediamenti, in un’area presidiata a livello antropico ed ambientale.