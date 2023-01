Progetti previdenziali: Propensione sbarca su Facile.it

Propensione entra in Facile.it: gli utenti potranno scegliere i piani previdenziali più adatti alle proprie esigenze

Propensione S.p.A., digital company attiva nella consulenza e distribuzione online di prodotti di previdenza integrativa e di protezione dell’individuo, comunica di aver siglato, con Facile.it, un accordo di collaborazione. Grazie a quest’ultimo, gli utenti del comparatore disporranno di un ulteriore strumento per costruire il proprio progetto previdenziale, attraverso l’individuazione del fondo pensione più adatto alle loro esigenze e, al contempo, meno costoso e più efficiente del mercato.

Attraverso l’offerta di Propensione.it, integrata su Facile.it, dal mese di gennaio gli utenti avranno quindi la possibilità di individuare, tra le oltre 500 proposte presenti sul mercato, il prodotto previdenziale più conveniente sotto ogni profilo, quali, in particolare, rendimenti, costi, solidità e dimensioni. Il tutto totalmente online, assistiti dalla tecnologia di Propensione.it e dalla competenza specialistica di un esperto dedicato.

Il valore aggiunto, che deriva da questo accordo, rientra da un lato nel forte convincimento di Propensione nel ritenere strategico lo sviluppo del settore della previdenza integrativa secondo un concetto più ampio di protezione a 360°: “al prodotto puramente previdenziale vengano affiancate delle garanzie che consentano ai sottoscrittori, durante il periodo di accumulo, di raggiungere il loro obbiettivo previdenziale qualsiasi evento della vita possa interessarli”, dall’altro che la sintesi tra il canale web e un contact center, di giovani professionisti nel campo, consente di raggiungere un ampio pubblico a costi sostenibili per il cliente.

Propensione.it nasce come broker assicurativo digitale specializzato nella previdenza integrativa, che, attraverso la propria piattaforma, offre una consulenza personalizzata, gratuita e totalmente digitale. In particolare, grazie all’elaborazione di un database completo dei fondi pensione presenti sul mercato italiano e lo sviluppo di un algoritmo proprietario, gli utenti possono individuare il prodotto migliore in termini di costi, profilo di rischio e orizzonte temporale, a fronte della stipula di accordi di distribuzione con i migliori operatori del settore.

Nel tempo, grazie soprattutto alla partnership con importanti compagnie assicurative, Propensione.it ha ampliato la propria offerta specialistica ai prodotti assicurativi di protezione dell’individuo, così da tutelare a 360° il progetto previdenziale dei propri clienti.

Giovanni Masera, Sales Manager di Propensione.it, sottolinea come “L’obiettivo di Propensione è quello di guidare l’utente nell’individuare, in una prima fase, il Fondo pensione più efficiente nella gestione dei suoi risparmi e, successivamente, di indirizzarlo verso il prodotto migliore ai fini dell’erogazione della rendita integrativa, prevedendo, a tal fine, anche un eventuale cambio di forma pensionistica complementare. Parallelamente, Propensione affianca il cliente nella scelta di tutte le coperture assicurative utili a proteggere il medesimo obiettivo previdenziale, nell’interesse del cliente e dei suoi familiari”.

Nella strategia di Propensione.it, alla fase di accumulo del proprio risparmio previdenziale, durante la quale gli aderenti sono tutelati dalla scelta di un prodotto efficiente, sempre in linea con le proprie esigenze, nonché protetto dalla sottoscrizione delle più opportune coperture assicurative, seguirà necessariamente la fondamentale fase di erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di rendita.

In questo contesto, Propensione.it sta sviluppando un progetto volto a proporre a tutti i clienti dei Fondi Pensione Italiani uno strumento “facile” da usare per scegliere il miglior prodotto di rendita presente sul mercato, in modo da contribuire a massimizzare l’integrazione della pensione integrativa, tutelando il loro benessere e tenore di vita.