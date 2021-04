Quaderno 40: come internazionalizzare la produzione locale

Quaderno 40, Fondazione CRC: "Granda e global. Internazionalizzazione del sistema produttivo cuneese"

E' stato presentato oggi con un evento tutto in digitale il Quaderno 40 della Fondazione CRC dal titolo Granda e global. Internazionalizzazione del sistema produttivo cuneese, realizzato in collaborazione con il Professor Marco Mutinelli dell’Università di Brescia e con la società R&P Ricerche e Progetti nell’ambito dell’attività di approfondimento e ricerca promossa dal Centro Studi e Innovazione della Fondazione.

Andrea Silvestri, Direttore Generale Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha così aperto i lavori: “Presentiamo oggi il Quaderno 40 della Fondazione CNC dedicato ai principali trend di sviluppo economico degli ultimi anni, in particolare ci siamo focalizzati sulle opportunità dell’internazionalizzazione”.

Durante i lavori è stato affrontato il tema fondamentale dei processi di internazionalizzazione del sistema produttivo locale, cruciali per la competitività e la crescita del territorio, analizzando in particolare la capacità di attrazione e di permanenza delle multinazionali estere in provincia di Cuneo e di investimenti delle imprese cuneesi in altri Paesi.

La ricerca nasce con l’obiettivo di rispondere ad alcune domande, tra queste: qual è lo stato di salute degli scambi internazionali, alla luce degli shock degli ultimi anni (tensione commerciale USA-Cina, ritorno di un certo protezionismo a livello internazionale, crisi pandemica)? In quale misura i processi di scambio internazionale a livello locale si differenziano da quelli osservabili a livello nazionale? Quali effetti (occupazionali, di accumulazione di competenze, di produttività) hanno avuto i processi di internazionalizzazione sulle imprese locali e sul territorio? Come si sostiene la crescita internazionale delle imprese locali e l’attrazione (o il trattenimento) delle imprese multinazionali insediate in provincia?

Il prof. Marco Mutinelli (Università di Brescia) e Salvatore Cominu e Michelangelo Filippi (R&P – Ricerche e progetti) hanno aperti i lavori presentando i principali esiti della ricerca che sono stati commentati nel corso della tavola rotonda, moderata dalla giornalista Maria Latella, a cui hanno preso parte Gian Maria Gros-Pietro (Presidente Intesa Sanpaolo), Paolo Merlo (Consigliere di Amministrazione Fondazione CRC), Federico Borgna (Presidente Provincia di Cuneo) e Giuliana Cirio (Direttore Confindustria Cuneo).

Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte: “Ringrazio Intesa Sanpaolo che è un riferimento fondamentale per il Piemonte, lo era prima e lo è oggi ancora di più dopo l’integrazione con UBI Banca. È una banca di riferimento imprescindibile per un territorio che abbia voglia di crescere perché per permettere l’internazionalizzazione dei prodotti locali è necessaria la collaborazione con le banche. Cuneo in questo è un esempio di internazionalizzazione. Abbiamo fiducia nei nostri imprenditori italiani che dimostrano sempre più responsabilità sociale dell’impresa e lungimiranza”.