RGI, Paolo Simoni è il nuovo Italy & Mediterranean Country Manager

RGI, nominato Paolo Simoni come nuovo Italy & Mediterranean Country Manager sarà alla guida delle attività in Italia e Tunisia

RGI, leader nella fornitura di sistemi software core per il mercato assicurativo europeo, ha annunciato la nomina di Paolo Simoni come Italy & Mediterranean Country Manager. La scelta di assegnare questo incarico a Simoni è in linea con la strategia di RGI, finalizzata a realizzare il percorso di crescita dell’azienda in coerenza con la visione di Gruppo, attraverso una forte competenza e specializzazione a livello locale. Nel corso dei 9 anni trascorsi in RGI, Paolo Simoni ha maturato una solida esperienza nella gestione del delivery progettuale e della relazione con il cliente in ambito tecnologico assicurativo, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità e coordinamento dei team progettuali per tutti i clienti del Gruppo, fino ad assumere la guida della Group Delivery di RGI nel 2021.

Nel suo nuovo ruolo di Country Manager, Simoni avrà l’obiettivo di consolidare il posizionamento del Gruppo sul territorio italiano e tunisino e accelerarne ulteriormente la crescita nell’area Mediterranea. Con una laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università La Sapienza di Roma e numerosi anni di esperienza in Consulenza IT, Integrazione dei Sistemi, servizi di delivery per il settore assicurativo, oltre che nella gestione di iniziative di trasformazione digitale, nella sua carriera Paolo Simoni ha gestito efficacemente percorsi di evoluzione dei processi aziendali in ottica di centralità e successo del cliente. Nel suo nuovo incarico alla guida di RGI in Italia e nel Mediterraneo, Paolo Simoni porta anche il suo stile di leadership, orientato alla costruzione di ambienti di lavoro collaborativi, facendo leva sul lavoro di squadra e sulla cultura agile.