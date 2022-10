Ricola accompagna i visitatori della mostra di Escher a Firenze

Ricola sostiene la mostra di Escher al Museo degli Innocenti di Firenze

Ricola, azienda svizzera che dal 1940 realizza caramelle e tisane, sostiene l’importanza dell’arte per il benessere dell’individuo e continua a supportare alcune mostre di Arthemisia come special partner. I visitatori della mostra dedicata a Maurits Cornelis Escher, uno degli artisti più amati a livello globale e simbolo dell’arte moderna, potranno, infatti, vivere l'esperienza accompagnati da Ricola grazie ai pratici samples di cui verranno omaggiati all’ingresso della mostra.

L’amore per l’arte appartiene a Ricola grazie alla sua famiglia fondatrice. La Ricola Holding AG, infatti, colleziona sin dagli anni Settanta arte contemporanea svizzera, esponendone le opere negli edifici della sede del Gruppo Ricola. La collezione vanta dipinti di Richard Paul Lohse, Max Bill, Camille Graeser e Verena Loewensberg, divenuti famosi col nome di "Zürcher Konkrete" e riunisce, in particolare, diversi dipinti costruttivisti e teorici, fotografie e lavori su carta, nonché opere di matrice espressionista.

Fra le acquisizioni più significative si contano opere e gruppi di opere, firmate da Christoph Büchel, Jacques Herzog, Bruno Jakob, Karim Noureldin, Vaclav Pozarek, Shirana Shahbazi, Anselm Stalder e Erik Steinbrecher. L’aspetto artistico non coinvolge solo la famiglia Richterich, ma anche i dipendenti dell’azienda e il consumatore stesso: durante corsi di formazione interni, i membri del personale imparano il linguaggio dell’arte, con la possibilità di fare ricerche in merito agli artisti della collezione Ricola nella ricca biblioteca all’interno della sede aziendale.

La mostra vede come sponsor Generali Valore Cultura, special partner Ricola, partner Mercato Centrale, Barberino Designer Outlet e Unicoop Firenze, media partner QN La Nazione, educational partner Laba e media coverage by Sky Arte.Il catalogo è edito da Maurits. Con il patrocinio del Comune di Firenze e dell’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi, la mostra è prodotta e organizzata da Arthemisia, in collaborazione con la M.C. Escher Foundation, Maurits e In Your Event, ed è curata da Mark Veldhuysen e Federico Giudiceandrea.