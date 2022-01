Safilo Group, comunicati i principali dati preliminari del 2021

Safilo Group comunica i principali dati preliminari dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Safilo Group S.p.A. ha esaminato alcuni dei principali dati preliminari dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. I risultati economico-finanziari dell'intero esercizio saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione il prossimo 15 marzo 2022. Nell’esercizio 2021, le vendite nette preliminari di Safilo si sono attestate a 969,6 milioni di euro, in crescita del 26,3% a cambi costanti e del 24,3% a cambi correnti rispetto ai 780,3 milioni di euro registrati nel 2020, un anno pesantemente penalizzato dalle restrizioni e dalle chiusure delle attività imposte per arginare la pandemia da Covid-19.

Questo forte recupero del business ha consentito al Gruppo di superare in maniera significativa anche le vendite nette registrate nel 2019, facendo segnare una crescita del 7,5% a cambi costanti e del 3,3% a cambi correnti. Le vendite organiche hanno rappresentato il principale driver di crescita rispetto ai livelli pre-pandemici, in progressione di circa il 10% a cambi costanti rispetto al 2019, mentre la strategia di turnaround del portafoglio marchi, attuata negli ultimi due anni, ha consentito al Gruppo un efficace compensazione del calo del business derivante dalle licenze terminate a fine 2020 e a fine giugno 2021 attraverso l’inserimento in portafoglio di nuovi marchi proprietari e in licenza. Nel 2021, la quota delle vendite realizzate nei canali online è risultata pari al 13,4% del business totale del Gruppo, in aumento rispetto al 12,7% del 2020e al 3,9% nel 2019.

Nel 4° trimestre 2021, le vendite nette preliminari di Safilo sono state pari a 232,2 milioni di euro, evidenziando una sostanziale stabilità rispetto ai livelli di business raggiunti nello stesso periodo 2020 (-0,7% a cambi costanti e +2,9% a cambi correnti). Il trimestre è risultato invece in miglioramento del 3,8% a cambi costanti e dello 0,8% a cambi correnti rispetto al 4° trimestre 2019, grazie alla crescita a doppia cifra messa a segno dalla gran parte dei principali marchi nel portafoglio del Gruppo, da Carrera e Kate Spade a Tommy Hilfiger e Hugo Boss, che ha consentito una progressione delle vendite organiche di circa il 10% a cambi costanti.

Nel 2° semestre 2021, le vendite nette preliminari di Safilo sono cresciute del 7,3% a cambi costanti rispetto al corrispondente periodo del 2019, registrando un incremento del business organico pari a circa il 13%, in accelerazione rispetto al miglioramento dell’8,3% registrato nel 1° semestre rispetto allo stesso periodo 2019.