A2A, al via la vendita delle sedi storiche

Gli scatti d'Affari

A2A: dopo la sua sede storica vende altri due immobili

Dopo la decisione di vendere la sua storica sede in corso di Porta Vittoria a Milano, in attesa di trasferire dipendenti e uffici nel nuovissimo grattacielo di piazza Trento (nel 2025), A2A dismette altre due sedi del gruppo. Si tratta degli uffici di via Balduccio da Pisa e via Gonin. La multi-utility che opera nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie per le città intelligenti, avrebbe già trovato un accordo con il fondo Henderson Park, gruppo del private equity con sede a Londra. Il valore dell’operazione è intorno ai 220 milioni di euro. Il mondo della politica milanese (e non solo) è già in subbuglio e diverse forze politiche chiedono ad A2A di investire immediatamente parte di queste entrate in operazioni per abbattere il costo delle bollette. Nelle foto, il CEO Renato Mazzoncini