BPER Banca, “Uniti per le Marche”: raccolti 205mila euro

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Senigallia, grazie all’iniziativa “Uniti per le Marche” BPER Banca dona 205mila euro alle popolazioni colpite dall’alluvione

Si è tenuta a Senigallia la conferenza stampa di presentazione dei risultati della raccolta fondi “Uniti per le Marche”, lanciata da BPER Banca all’indomani dell’alluvione che ha colpito il territorio marchigiano lo scorso settembre. Grazie all’iniziativa, aperta ai clienti e ai dipendenti del Gruppo, BPER ha potuto donare 205mila euro a comuni, scuole e associazioni colpiti dall’emergenza. In particolare, ai comuni di Senigallia e Cantiano, agli istituti comprensivi "Belardi", "Fagnani", "Marchetti" e "Giacomelli" di Senigallia, all'istituto comprensivo "Michelini Tocci" di Cagli, alla Croce Rossa di Senigallia, alla Croce Verde di Ostra, alla Caritas di Senigallia e all'Anpas Marche. L’obiettivo è quello di favorire iniziative di carattere sociale e interventi di ricostruzione del territorio.

"Con questa iniziativa nazionale di raccolta fondi abbiamo voluto fornire una pronta risposta, con sensibilità e spirito di collaborazione, alle esigenze di famiglie e imprese duramente colpite dall'alluvione. BPER rimarca così uno dei propri valori fondanti: la costante vicinanza ai territori e alle persone, in particolare in momenti di difficoltà. Una vicinanza che si è tradotta in questa sottoscrizione a cui hanno aderito dipendenti e clienti, in una gara di solidarietà che ha raggiunto il pieno obiettivo di supportare la popolazione, oltre a scuole, enti e associazioni del territorio", ha commentato la Presidente di BPER Banca, Flavia Mazzarella.

Giuseppe Marco Litta, responsabile della Direzione Territoriale Centro Est di BPER Banca, ha dichiarato: "Tutto il personale è stato invitato a contribuire all'iniziativa secondo la propria sensibilità. Anche i nostri clienti hanno aderito alla raccolta con donazioni attraverso l'Internet Mobile Banking o sul conto corrente dedicato. La cifra raccolta, che si aggiunge agli interventi di sostegno attivati tempestivamente da BPER Banca a favore della comunità marchigiana, tra cui una serie di finanziamenti straordinari, è la dimostrazione concreta della vicinanza della Banca alle comunità in cui opera, soprattutto nei momenti di difficoltà".