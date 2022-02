Gelmini-Vietti, firmata intesa per concretizzare opportunità del PNRR

Gli scatti d'Affari

Protocollo d’intesa fra Gelmini e Vietti per il PNRR

È stato firmato questa mattina il protocollo d’intesa siglato da Mariastella Gelmini, Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, e Michele Vietti, Presidente dell’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali (ANFIR). Il patto è stato sancito a Roma, presso la sede del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie e ha lo scopo di definire una serie di iniziative volte alla concretizzazione del PNRR e alla crescita sostenibile. Tali iniziative potranno essere promosse e diffuse dall’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali verso le associate, che garantirà il suo supporto anche in vista di specifici eventi di sensibilizzazione a sostegno degli enti regionali.