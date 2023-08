Hyundai: la nuova SANTA FE debutta durante la World Premiere

Gli scatti d'Affari

Nuova Hyundai SANTA FE: design trasformato e soluzioni smart in linea con il concept "Open for More"

La nuova Hyundai SANTA FE ha debuttato ad inizio agosto durante la World Premiere con il concept “Open for More”, attraverso il quale Hyundai esprime la profonda evoluzione del modello. Per celebrare il retaggio di questo modello iconico, che ha fatto la storia di Hyundai e che giunge quest’anno alla quinta generazione, la World Premiere ha avuto luogo nella splendida regione di Santa Fe (New Mexico), che fu originaria ispirazione per l’omonimo SUV. Il video di presentazione mostra come l’ampio portellone posteriore della nuova SANTA FE leghi senza soluzione di continuità l'interno con l'esterno, ampliando le possibilità di esperienze per i passeggeri.

L’area del portellone posteriore, in passato semplice spazio di stoccaggio, diventa nella nuova SANTA FE una vera e propria terrazza aperta per godersi l’outdoor in tutta comodità. La quinta generazione di SANTA FE aggiunge al fascino di un SUV, adatto alla città e tempo stesso pronto all’avventura, un inedito confortevole spazio abitabile, leader nella categoria, reso possibile dal passo allungato e dall’apertura del portellone posteriore di massima ampiezza. L’interasse più lungo consente inoltre di offrire una terza fila di posti a sedere più ampia.

“Dal debutto della prima SANTA FE, 23 anni fa, questo iconico SUV ha conquistato il cuore di milioni di clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company. “L'identità audace e possente della nuova SANTA FE, pensata sia per gli spazi aperti e che per un paesaggio urbano, stabilirà una presenza senza pari nel mercato dei SUV”.