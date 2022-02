Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale, prima tappa del 2022

Gli scatti d'Affari

Sostenibilità, la prima tappa de “Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale”

Si è tenuta a Roma, nell’aula magna dell’Università Lumsa, la prima tappa della 10ª edizione de “Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale”, evento dedicato quest’anno alle “Connessioni sostenibili”. Apertura e chiusura dei lavori sono state affidate a Gennaro Iasevoli, Prorettore alla Ricerca e all’internazionalizzazione LUMSA, Sabrina Florio, Presidente Anima per il sociale nei valori d’impresa, Marcella Mallen, Presidente ASviS, e Rossella Sobrero, Gruppo promotore Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale. Durante il dibattito "Collegare persone e comunità", sono intervenuti: Giovanni Parapini, Direttore RAI per il sociale, Fabrizio Iaccarino, Head of Sustainability and Institutional Affairs Italy di ENEL e Massimiliano Monnanni, Responsabile funzione SSRCG – Responsabilità sociale d’impresa in ambito Corporate Affairs Poste Italiane.