Il Supercalcolo parla (anche) italiano

Gli scatti d'Affari

Affaritaliani.it da sempre ha nel racconto dell'economia uno dei suoi punti di forza. Innovando il linguaggio giornalistico come fa ormai dal lontano 1996, anno della sua fondazione, affaritaliani.it ha deciso di raccontare questo settore attraverso le immagini. Scatti d'autore per scoprire i volti, le emozioni, le infrastrutture e i momenti salienti del mondo economico.

Il supercomputer Leonardo di Bologna

Si chiama Leonardo e sarà uno dei supercomputer più avanzati in Europa e nel Mondo. Oggi la commissaria europea per l’Innovazione, Ricerca, Cultura, Istruzione e Gioventù, Mariya Gabriel, insieme al ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, saranno in visita al Tecnopolo di Bologna, hub italiano e europeo d’avanguardia su nuove tecnologie, big data, climatologia, human development. Il Tecnopolo si sviluppa nella superficie dell’ex Manifattura Tabacchi di Bologna dove si sta realizzando il supercomputer Leonardo, una delle macchine di calcolo più potenti sul pianeta finanziato dalla Impresa Comune EuroHpc e dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur), sarà gestito dal centro di supercalcolo nazionale Cineca, il Consorzio interuniversitario che su mandato del Mur rappresenta l’Italia nel contesto europeo del supercalcolo. La visita al cantiere viene accompagnata dal presidente del Cineca, Francesco Ubertini, e dal presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio Zoccoli.