Milano Unica 2022, la 34esima edizione della fiera

Gli scatti d'Affari

Milano Unica: il settore tessile italiano punta alla ripresa nel 2022, ma con prudenza

Più di 5 miliardi di euro, è il fatturato annuo del settore tessile italiano che ha visto una crescita importante nel 2021 del 9,9% e punta a tornare ai livelli pre-covid, nonostante all'orizzonte ci sia il problema dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia che potrebbero implicare addirittura la chiusura di molte aziende.

I dati sono stati presentati nella conferenza stampa di avvio della 34esima edizione di Milano Unica, la fiera di riferimento dei tessuti e degli accessori per l'abbigliamento. “Il comparto dei tessuti per l'abbigliamento ha registrato lo scorso anno una crescita tendenziale del +9.9%” ha dichiarato Carlo Ferro, Presidente di ICE Agenzia “tuttavia non è ancora sufficiente per recuperare la flessione indotta dalla pandemia nel 2020, che ha visto i settori della moda tra i più colpiti”.

Il settore, nonostante sia ancora al di sotto del 29% rispetto al 2019 punta alla ripresa nel 2022: “Nei prossimi mesi il settore avrà bisogno di 59.000 nuove persone da impiegare” ha ricordato Cirillo Marcolin, presidente Confindustria Moda.

I tessuti da materiali riciclati, lavorati senza sostanze pericolose hanno aperto la prima giornata di Milano Unica che ha mostrato quasi un ritorno alla normalità, dopo un'edizione in digitale e quella dello scorso luglio svolta in maniera ridotta.

La crescita degli espositori rispetto all'edizione di luglio mostra un mercato in crescita e i dati dell'export (+6% nel 2022) fanno ben sperare anche se le direttive sono quelle di mantenere la prudenza.