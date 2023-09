SEA presenta "Milano Fabbrica Di Futuro", opera digitale di Mauro Martino

SEA espone "Milano Fabbrica di Futuro", il racconto digitale e avveniristico di Mauro Martino

“Milano Fabbrica di Futuro”, realizzata da Mauro Martino, uno degli AI artist più rappresentativi a livello internazionale, sarà presentata sull’ampio led-wall della Porta di Milano giovedì 14 settembre a Malpensa. Un’opera straordinaria che rimarrà a Malpensa fino a gennaio del prossimo anno coinvolgendo i passeggeri in una dimensione avveniristica nella quale per la prima volta si racconta Milano attraverso testi di grandi letterati, artisti e stylist; suoni e immagini generati dall’Intelligenza Artificiale e sapientemente orchestrati dall’autore Mauro Martino.

Partendo dal significato emblematico dell’estratto de I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni “Renzo, salito per un di que’ valichi sul terreno più elevato, vide quella gran macchina del duomosola sul piano, come se, non di mezzo a una città, ma sorgesse in un deserto; e si fermò su due piedi, dimenticando tutti i suoi guai, a contemplare anche da lontano quell’ottava meraviglia, di cui aveva tanto sentito parlare fin da bambino”. Rifiutando ogni forma di storytelling tradizionale, il progetto intende dunque mimare, anche dal punto di vista stilistico, il perpetuo fermento culturale, economico, artistico e architettonico di Milano, presentandola da molteplici punti di vista e da diverse angolazioni, in un’ottica sia diacronica che sincronica.

Superando ogni limite cronologico, un gran numero di temi (economia e industria; architettura; letteratura e arte; cultura e spettacolo; moda e design) saranno così toccati in un vertiginoso giro temporale fondato sul repentino trasmutare dell’antico nel contemporaneo e costruito per mezzo di esempi produttivi: dalle macchine volanti di Leonardo a quelle inutili di Munari; dalle prime prove di illuminazione pubblica alle lampade di Castiglioni; dalle acque affioranti a quelle sommerse dei Navigli; dal Duomo alla Torre Velasca al Bosco Verticale; da Carlo Emilio Gadda a Giorgio Strehler a Mila Shön; e molto altro ancora.