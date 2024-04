Sella si aggiudica il premio 'European Funds Trophy 2024'

Sella: annunciata la vittoria del premio 'European Funds Trophy 2024'. Il riconoscimento è dovuto ai risultati nel periodo tra il 2020 e il 2023

Sella, la società di gestione del risparmio del Gruppo Sella, ha conquistato un prestigioso riconoscimento al “European Funds Trophy 2024” come la “migliore società di gestione italiana” nella categoria 8-15 fondi, per i suoi risultati straordinari nel periodo compreso tra il 2020 e il 2023 in Italia. Il CEO di Sella, Mario Romano, ha espresso grande soddisfazione per questo encomiabile traguardo: “Siamo molto soddisfatti di questo importante riconoscimento che testimonia l'impegno e la professionalità di tutto il nostro team. È inoltre una conferma della qualità che nel complesso esprime la nostra offerta, anche sul lungo periodo. Il nostro obiettivo è infatti sempre quello di offrire soluzioni di investimento innovative, trasparenti e sostenibili e questo premio dimostra che stiamo andando nella giusta direzione, motivandoci sempre più a proporre soluzioni orientate ai risultati che creano valore per i nostri clienti”.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Parigi presso l’Automobile Club de France, dove Sella ha ricevuto il meritato riconoscimento. Il premio, promosso da Fundclass, società indipendente di analisi quantitativa, e da rinomate testate europee come La Stampa, El Pais, Le Monde, LCI e Allnews, tiene conto dell’andamento dei fondi per ciascun trimestre degli ultimi quattro anni, confermando l’eccellenza di Sella nel panorama finanziario internazionale.

Ma le vittorie di Sella non finiscono qui. La società si è anche aggiudicata il prestigioso Diaman Awards 2024 nella categoria “Miglior Fondo Pensione”. Il fondo pensione di Sella, Eurorisparmio, ha ottenuto il primo premio durante una cerimonia emozionante svoltasi a Lazise, sul Lago di Garda. Questo riconoscimento è stato attribuito al fondo pensione per la sua gamma diversificata di comparti di investimento e per il suo solido track record di performance, sottolineando in particolare il forte impegno verso l'ESG (Ambientale, Sociale e di Governance). Le vittorie di Sella al “European Funds Trophy 2024” e al Diaman Awards 2024 testimoniano il costante impegno della società nel fornire soluzioni di investimento di qualità, trasparenti e sostenibili, a beneficio dei propri clienti e del settore finanziario nel suo complesso.