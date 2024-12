Snam, confermata per il quindicesimo anno nel Dow Jones Sustainability World Index

Snam: inclusa per il quindicesimo anno consecutivo nel Dow Jones Sustainability World Index, a testimonianza del suo impegno verso la sostenibilità e la transizione energetica

Snam celebra un traguardo significativo nel campo della sostenibilità. Per il quindicesimo anno consecutivo, l’azienda è stata inclusa nel prestigioso Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) di Standard & Poor’s, un indice che valuta le imprese a livello globale in base a criteri economici, ambientali e sociali.

L’inclusione nel DJSI World è un chiaro riconoscimento della centralità della sostenibilità nella strategia aziendale di Snam. Questo impegno è stato ulteriormente ribadito con il Transition Plan presentato a ottobre 2024, che definisce in modo dettagliato gli obiettivi e le azioni concrete che Snam intende intraprendere per accelerare la transizione energetica. Il piano si articola su diverse aree strategiche, tra cui la decarbonizzazione, la promozione di soluzioni energetiche innovative e la gestione responsabile delle risorse naturali, con l’obiettivo di rendere Snam un protagonista del futuro a basse emissioni di carbonio.

In particolare, il Transition Plan include l’impegno a raggiungere il Net Zero entro il 2050 per tutte le emissioni di gas serra, comprese quelle indirette (Scope 3), attraverso una serie di azioni concrete come l'introduzione di tecnologie a basso impatto ambientale, l’implementazione di soluzioni per la cattura e il riutilizzo del carbonio, e l’adozione di pratiche che minimizzino il consumo di risorse naturali. Il piano evidenzia anche la determinazione dell'azienda nel voler ridurre le proprie emissioni di metano, uno degli obiettivi principali fissati per i prossimi anni.

Oltre a ciò, Snam ha previsto un rafforzamento delle politiche di trasparenza e di rendicontazione, attraverso l’adozione di strumenti innovativi per monitorare e comunicare progressi e risultati. Questo piano, che si inserisce in una visione a lungo termine, è un ulteriore passo verso il consolidamento della leadership di Snam nel settore della sostenibilità energetica, segnando un impegno concreto e misurabile per il futuro.

Snam si distingue per l’approccio trasparente nella divulgazione dei dati e delle informazioni legate alla sostenibilità. Un esempio concreto di questo impegno è rappresentato dalla Scorecard sviluppata con il supporto di S&P. Questo strumento permette di monitorare i progressi rispetto agli ambiziosi target ambientali, sociali e di governance che l’azienda si è posta per i prossimi anni.

Nella sua strategia climatica, Snam punta alla neutralità carbonica (Net Zero) per le emissioni dirette (Scope 1 e Scope 2) entro il 2040 e all’azzeramento completo delle emissioni, inclusi gli Scope 3, entro il 2050. I risultati già raggiunti testimoniano l’efficacia di questo impegno. Le emissioni di CO₂ sono diminuite del 10% rispetto al 2022, con una proiezione del -20% per il 2024. Snam si è posta obiettivi ancora più ambiziosi, prevedendo una riduzione del 25% entro il 2027, del 40% entro il 2030 e del 50% entro il 2032. Anche la lotta alle emissioni di metano rappresenta una priorità chiave. Snam ha già ridotto queste emissioni del 57,5% rispetto al 2015, e si è impegnata a ulteriori riduzioni, puntando al -64,5% entro il 2027, al -70% entro il 2030 e al -72% entro il 2032.

La sostenibilità per Snam non si limita alla riduzione delle emissioni. L’azienda ha sviluppato una strategia dedicata alla biodiversità, con obiettivi concreti come raggiungere la Zero Net Conversion entro il 2024 e un impatto positivo sulla natura entro il 2027. Questo implica interventi di ripristino della vegetazione e del paesaggio, oltre a politiche specifiche per la gestione del territorio, dell’acqua e dei rifiuti. Oltre al DJSI World, Snam è inclusa in altri indici di sostenibilità di rilievo globale, tra cui FTSE4Good, CDP, ECPI, MSCI, Vigeo e Sustainalytics, oltre che in Oekom-ISS e nello United Nations Global Compact 100.

Il quindicesimo riconoscimento consecutivo nel DJSI World sottolinea la posizione di Snam come leader nella transizione energetica e nella promozione di un futuro più sostenibile.