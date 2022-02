Spencer & Lewis: Ceccarelli è il nuovo Chief Growth Officer

Geo Ceccarelli è il nuovo Chief Growth Officer di Spencer & Lewis

Cresce ancora l’entourage di professionisti sotto il tetto di Spencer & Lewis, Gruppo di Comunicazione Indipendente associata a PR HUB di UNA (Aziende della Comunicazione Unite) e a UNINDUSTRIA. Nel team dell’agenzia creativa entra Geo Ceccarelli, a cui è affidato il ruolo di Chief Growth Officer.

Ceccarelli ha cominciato il suo percorso in Agenzia in Dolci Roma come Art Director, e lo ha chiuso come General Manager in TBWA. Nel mezzo, McCann Erickson, Conquest Materia e Leo Burnett. Nel 2016 ha fondato BREAK_FAST, la creative strategy firm basata sul concetto di co-creazione con le aziende e nel 2018 è entrato nel board del Gruppo Roncaglia, ricoprendo il ruolo di CCO e di CGO, specializzandosi sui territori martech e contribuendo a sviluppare Ailyn, un tool di intelligenza artificiale. Nell’estate del 2021 ha pubblicato il libro MARKETISING (forward to the past) in cui racconta le tematiche legate alla trasformazione digitale e il mondo post cookie.

“Nel mio percorso personale e professionale ho sempre puntato ad evolvermi – commenta Ceccarelli – Mi piacciono gli inizi e i progetti che mettono le persone al centro, e su questo siamo in perfetta sintonia con Spencer & Lewis. L’ambizione ci guida a migliorarci attraverso lo scambio di idee, e ne abbiamo tante da coltivare e far crescere.”

Tra i principali clienti con cui ha lavorato Ceccarelli figurano: ADIDAS, McDonald, PlayStation, ENI, BNL, CDP, Findomestic, Mastercard Advisor, FOX CHANNEL, DISNEY +, Nissan, Mercedes-Benz, Maserati, Dyson, BAT, ENEL, WIND, Blu Mobile, Trenitalia, NTV, Poste Italiane e COOP. Ha ricevuto riconoscimenti nei principali Festival di comunicazione, tra cui Cannes Lions, New York Festival, Effie Award, ADCI.

“Il nostro piano di sviluppo si basa su tre direttrici: persone e capitale umano; felicità aziendale come asset programmatico; costruzione di un modello organizzativo capace di coniugare performance sui clienti e soddisfazione del team – spiega Giorgio Giordani, Presidente del Gruppo Spencer & Lewis – È una strada virtuosa su cui abbiamo già mosso i primi importanti passi in termini di strutture, iniziative e strategie necessarie. Tra queste, una delle più preziose è l’investimento in figure di alto profilo come quella di Geo Ceccarelli, che ha sposato da subito la nostra missione e che da oggi arricchisce il team di Spencer & Lewis, rappresentando l’ulteriore evoluzione della nuova direzione intrapresa.”

A Geo Ceccarelli sarà affidato il governo dei processi di contaminazione e integrazione tra le diverse unit dell’ecosistema di Spencer & Lewis, dove si occuperà dello sviluppo di una regia unica che metta al centro la creatività nelle diverse attività, oltre a quello di sviluppare l’area del marketing esperienziale che abbraccia i mondi del web3, dei NFT, del retail, del sound e delle soluzioni in AR/VR.