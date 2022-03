Stellantis, il ruolo delle flotte nella transizione energetica

Stellantis, la digital round table fa il punto sul binomio flotte aziendali-transizione elettrica

Si è tenuta oggi, 22 marzo 2022, la digital round table su Radio 24 per discutere il ruolo delle flotte aziendali nella transizione elettrica, in un momento in cui si parla sempre più spesso di mobilità elettrica. L’evento è stato moderato dal giornalista e conduttore di Radio 24 Massimo De Donato e ha visto l’intervento di molti esperti del settore automotive e non solo.

Fra i temi trattati durante l'incontro, la mobilità elettrica, la second life delle automobili, vehicle to grid, stazioni di ricarica per veicoli elettrici e fast charge, insomma il dibattito ha tenuto in considerazione il mercato dell’automotive, che si muove, come ha precisato De Donato, “Fra l’attesa di incentivi e la capacità di risposta delle case costruttrici alle esigenze dei vari consumatori e delle aziende”.

Nell’introduzione della tavola rotonda è intervenuto in prima analisi Santo Ficili, Country Manager Italy di Stellantis, che ha spiegato l’impegno dell'azienda nella riduzione delle emissioni e nella tutela dell’ambiente: “Oggi ridurre le emissioni per noi di Stellantis è importante, ce lo sta chiedendo l’ambiente. Stiamo lavorando velocemente per anticipare e supportare la transizione verso l’elettrificazione completa. Oggi viviamo in uno scenario complesso e in continua evoluzione, che ci ha portato a rimodulare il nostro modo di lavorare. Per quanto riguarda i siti industriali italiani, lavoriamo costantemente per garantire la loro sostenibilità attraverso il miglioramento delle performance”.

Successivamente l’evento ha visto l’intervento di Maria Grazia Davino, SVP Sales & Marketing Enlarged Europe, che ha invece parlato delle strategie di Stellantis a livello europeo per contrastare il cambiamento climatico: “L’obiettivo di Stellantis è quello di raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2038, con un obiettivo intermedio di ridurle del 50% entro il 2030”.

Il primo panel ha riunito Alberto Viano, Presidente di Aniasa, Andrea Valente, General Manager Italia Free2Move (joint venture di Stellantis), Fabio Pressi, CEO A2A E-Mobility e Riccardo Vitelli, Responsabile Fleet Management Poste Italiane e Società del Gruppo. Gli esperti hanno raccontato i progressi e gli obiettivi a breve e lungo termine delle rispettive aziende in merito alla transizione dall’endotermico all’elettrico. Il secondo panel invece ha visto la presenza di Rolando D’Arco, CEO di Leasys (società del Gruppo Stellantis), che ha spiegato come si sta muovendo l’azienda di mobilità integrata sul fronte della sostenibilità: “Forniamo soluzioni a lungo termine integrate con soluzioni di medio e breve, passando anche per il car sharing e mobilità in abbonamento, nuovo prodotto lanciato a supporto delle flotte sostenibili. Accanto a formule tradizionali abbiamo lanciato formule costruite per interpretare i bisogni di chi si avvicina ai veicoli sostenibili”.

In seguito gli interventi di Marco Ceresa, amministratore Delegato di Randstad Italia, che ha spiegato il rapporto dell’agenzia per il lavoro con la mobilità elettrica, di Roberto di Stefano, Chief Executive Officer Free2Move eSolutions e di Andrea Colombo, Direttore Generale Sezamo Italia, azienda che ha già operato la transizione del 70% della flotta aziendale.

Per concludere, è stato invitato a partecipare al round table Giuseppe di Mauro, Fleet&Business Solutions Director di Stellantis, che ha parlato della decarbonizzazione del Paese e il ruolo di Stellantis in questa sfida. Di Mauro ha commentato: “Ognuno deve giocare la sua parte per la transizione energetica. Noi ci siamo posti la missione di decarbonizzare il nostro Paese e vogliamo avere un ruolo attivo non come venditori di automobili elettriche ma come decarbonizzanti del pianeta. Per farlo, offriamo un approccio a 360 gradi: abbiamo pensato non solo al prodotto auto ma anche alle soluzioni per noleggiarlo (Free2Move, Leasys), per ricaricarlo (Free2Move eSolutions) e farlo ricaricare (tessere di energia). Il terzo step è la spiegazione chiara rivolta ai clienti, grazie alle nostre squadre commerciali composte da consulenti”.

La digital round table, trasmessa previa registrazione su radio24.it, è stata fruibile anche in live streaming su sistemaitaliaforbusiness.it, la fiera online incentivata da Stellantis per mettere in contatto aziende e clienti.