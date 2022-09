TCW, l'ex Goldman Sachs Kathryn Koch è il nuovo presidente e Ceo

TCW, Koch sarà responsabile di tutti gli aspetti legati alla leadership e alla gestione dell'asset manager

TCW Group, asset manager indipendente e globale basato a Los Angeles, annuncia la nomina di Kathryn Koch a presidente e amministratore delegato. In questo ruolo, Koch sarà responsabile di tutti gli aspetti legati alla leadership e alla gestione di TCW, tra cui guidare i team di TCW in tutto il mondo, garantire l'eccellenza degli investimenti per i clienti e guidare la continua crescita della Società.

Koch, 42 anni, entra in TCW dopo 20 anni trascorsi in Goldman Sachs nella divisione Asset Management (AMD), di cui è stata Partner e dove, recentemente, ha ricoperto il ruolo di Chief Investment Officer della divisione Public Equity (300 miliardi di dollari di AUM) in qualità di membro del comitato esecutivo di AMD. In precedenza, ha lavorato a Londra per 10 anni, dove ha ricoperto diversi ruoli di primo piano, tra cui quello di responsabile dell'attività Multi-Asset Solutions a livello internazionale.

"Koch è una manager di grande spessore, con una profonda esperienza nel settore dell'asset management e una comprovata capacità di creare una cultura d'investimento originale e innovativa, orientata alla crescita", ha dichiarato Marc I. Stern, presidente del Consiglio di Amministrazione di TCW. “È ampiamente riconosciuta come una leader straordinariamente dinamica e stimolante, e la sua nomina inaugura una nuova generazione di leadership per TCW che, non ho dubbi, avrà un impatto positivo sulla nostra società anche in futuro".

Koch porta con sé un'esperienza inestimabile a livello globale nella guida e nello sviluppo di attività di investimento complesse, dimostrando capacità di sviluppare ed eseguire una strategia, coltivare solide relazioni con i clienti e attrarre e sviluppare talenti di livello mondiale nel campo degli investimenti. Sotto la sua guida, l'attività di public equity di Goldman Sachs Asset Management ha registrato performance eccellenti, alti livelli di innovazione dei prodotti e una forte crescita degli asset.

Sostenitrice della diversity, Koch ha costruito e guidato team di investimento proprio in quest’ottica. È membro del consiglio di amministrazione di The Investment Fund for Foundations (TIFF) in qualità di Outsourced Chief Investment Officer per organizzazioni non profit e altri enti di beneficenza negli Stati Uniti. È anche membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Toigo, che si propone di promuovere una leadership inclusiva nel settore finanziario.

Koch è laureata in Economia e Letteratura presso la Notre Dame University dove è co-presidente del Wall Street Leadership Committee e membro del comitato consultivo del Notre Dame Institute for Global Investing. È anche membro del consiglio di amministrazione della Spence School, dove fa parte del comitato per gli investimenti.

"Sono onorata e grata per l'opportunità che mi è stata data di poter guidare una Società con la forte tradizione e le brillanti prospettive di TCW" - ha dichiarato Kathryn Koch. "Sono entusiasta di collaborare con il team di TCW a livello globale per accompagnare i nostri clienti e guidare la prossima fase della nostra crescita".

Koch succederà all'attuale presidente e Ceo David Lippman che, come previsto e precedentemente comunicato, si ritirerà alla fine del 2022. Lippman è entrato in TCW nel 2009 con l'acquisizione di MetWest Asset Management e ha assunto il ruolo di Ceo nel 2012. Durante il suo mandato, il business di TCW ha registrato una forte crescita in termini di patrimonio gestito, offerta di prodotti e copertura geografica.

"Negli ultimi dieci anni, Lippman ha guidato abilmente TCW in uno dei periodi di maggior successo della sua lunga storia", ha proseguito Stern. "Si è dimostrato un manager incredibile e gli siamo profondamente grati per tutto ciò che ha fatto per TCW, i nostri clienti e i nostri dipendenti durante il suo mandato. Gli auguriamo tutto il meglio in vista del suo pensionamento". Koch assumerà il ruolo nei prossimi mesi, dopo un breve periodo di transizione, e avrà sede nell’headquarter TCW di Los Angeles.

“È stato un grande onore guidare TCW in questi dieci anni e sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo ottenuto per i nostri clienti e per il team TCW", ha dichiarato David Lippman. "Sono lieto che Katie Koch mi succeda. È una leader di grande talento che ha dimostrato di avere la visione, l'ottimismo e la determinazione necessari per guidare TCW. Con lei alla guida TCW sarà sempre più un partner in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di investimento dei propri clienti. Non vedo l'ora di lavorare con lei alla transizione che la porterà a ricoprire questo ruolo e le auguro un grande successo negli anni a venire".