Teleperformance Italia aderisce al bando #Conciliamo

Teleperformance Italia continua il suo percorso per costruire un ambiente di lavoro sempre più a misura di dipendente e sempre più attento al suo benessere.

Una filosofia che mira a motivare le proprie risorse e renderle orgogliose della propria azienda.

La strada fatta fino ad oggi è già caratterizzata da numerose iniziative che pongono al centro il lavoratore e le sue esigenze, sia professionali sia personali.

In questa ottica, l’impegno dell’azienda è ribadito attraverso il nuovo progetto “IN WELFARE” che mira ad un sempre maggiore equilibrio tra vita professionale e vita personale e a promuovere e garantire il benessere biopsicosociale del lavoratore.



Il nuovo piano welfare di Teleperformance Italia, realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia nell’ambito dell’Avviso “#Conciliamo” - nasce innanzitutto dal confronto con i dipendenti così che possano emergere le necessità di ognuno, al fine di realizzare un piano progettuale in linea con i desiderata delle proprie risorse. La proposta progettuale, ammessa a finanziamento, della durata di 24 mesi, prevede diverse azioni aventi tutte come beneficiaria la popolazione lavorativa di Teleperformance Italia, ripartita tra le 2 sedi, Fiumicino e Taranto, e composta per circa il 75% da donne, con un’età media di 43 anni, che si rapporta alla cura e all’accudimento dei figli ma anche alla presa in carico dei genitori e del loro invecchiamento.



Per supportare l’incremento dell’occupazione femminile, Teleperformance Italia prevede molteplici attività, soprattutto formative, per accompagnare le donne lavoratrici durante il loro percorso professionale e durante il reinserimento in azienda dopo la maternità e/o a seguito di lunghi periodi di assenza dovuti a malattia. Ma non finisce qui. Tante altre iniziative ed eventi formativi saranno incentrati sulla promozione di uno stile di vita salutare, sulla prevenzione delle malattie oltre a contributi e rimborsi per spese mediche e checkup sia per gli stessi dipendenti sia per i loro familiari.



Grazie al progetto “IN WELFARE”, Teleperfomance Italia conferma l’impegno e la volontà di mettere al centro le proprie persone, garantendo loro un ambiente lavorativo d’eccellenza attento alle necessità personali e familiari, come riconosciuto dalle certificazioni Great Place to Work 2021 e Best Workplaces for Women 2022.