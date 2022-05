Turismo e design. Francesco Lupoi (Speri): “Ripartire dagli Hotels”

Il settore Hospitality, già di per sé un settore in costante evoluzione, sta vivendo un momento di profonda trasformazione dovuto ad una situazione economica e sociale che subisce le conseguenze di oltre due anni di pandemia e, da più di due mesi, anche di una guerra alle porte d’Europa.

Un momento storico difficile, come dimostrano i dati sulle presenze turistiche relativi al primo trimestre di quest’anno, con circa 16 milioni in meno (-28%) rispetto allo stesso periodo del 2019, l'ultimo senza restrizioni.

In questo contesto, la nuova sfida che il settore si trova ad affrontare è rappresentata, in particolare, da una ‘domanda’ sempre più attenta alla flessibilità e all’accoglienza. Il radicale cambiamento dei tradizionali valori di regole sociali e standards sta comportando un orientamento degli operatori verso soluzioni più sostenibili e tecnologiche, volte a configurazioni spaziali più fluide, in grado di favorire l’interazione sociale e la socializzazione.

Dalla ristrutturazione e rimodulazione architettonica degli Hotels, e in generale delle strutture alberghiere, si può allora ripartire per sostenere un rilancio concreto dell’ambito ricettivo.

Alberghiero, settore da rilanciare - Sulla possibilità che il settore possa presto rialzarsi e sviluppare innovative strategie di crescita e opportunità sociali e lavorative è convinto l’architetto Francesco Lupoi, partner di Speri, Studio di ingegneria e architettura, specializzato nell’ambito Hospitality, dall’Advisory alla progettazione e costruzione. “Attraversiamo una fase storica di profondi cambiamenti – sottolinea Lupoi – che hanno ridisegnato il modo in cui le persone fruiscono degli spazi. La successione e l’integrazione di ambienti chiusi e aperti, di edifici e aree di lavoro con una nuova concezione indoor e outdoor, sono tesi a sviluppare una socialità diversa, più attenta ai rapporti interpersonali e alla disponibilità dei servizi offerti”.

Diventano, dunque, chiave nel settore Alberghiero la distribuzione e il carattere degli ambienti comuni, che dovranno essere più visibili e accessibili, la rimozione dei tradizionali front desks e il check-in attraverso forme digitali.

Innovazioni come la ‘In-room technology’ e la possibilità di personalizzare le preferenze individuali contribuiranno al complessivo miglioramento del benessere. L’esperienza di soggiorno, così, sarà tanto più autentica quanto più saranno favorite l’interazione, l’intrattenimento e la diversità.

Ecco, allora, “che le strutture ricettive potranno stare al passo con i tempi e vivere una rinascita solo se comprenderanno a fondo le esigenze della clientela e sapranno rispondere alle sfide in maniera intelligente e innovativa, riconquistando fascino e ridestando l’interesse di clienti e imprenditori”. Tra gli aspetti da prendere in considerazione, aggiunge Lupoi, “oltre alla sicurezza dell’ospite, anche la scelta dei materiali utilizzati per arredare i locali, con l’obiettivo di ridurre i costi della manutenzione e della pulizia”.

Gli interventi di Speri - Lo studio Speri, che da family business si è trasformata in una vera e propria società di servizi integrati, con il bellissimo headquarter a Roma, a Piazza della Repubblica e nuove sedi a Milano, Palermo, Napoli e Londra, ha orientato la sua attività sulla riqualificazione degli alberghi, con un’attenzione specifica verso i luxury hotel/resort e student hotels, segmenti dove l’Italia ha grandi potenzialità di sviluppo.

“Siamo molto impegnati sul fronte del design – spiega Lupoi – e lavoriamo per creare strutture accoglienti e sostenibili, facilmente utilizzabili dai diversi target di clientela, nel pieno rispetto di tutte quelle normative che con l’arrivo della pandemia sono diventate, e lo saranno anche in futuro, parte del nostro vivere quotidiano”.

Tra gli interventi programmati da Speri, spiccano quelli avviati a Roma, nella suggestiva Via Veneto, che collegando Piazza Barberini a Porta Pinciana costituisce una destinazione dal fascino assoluto. Nell’immaginario collettivo, Via Veneto è infatti sinonimo della Dolce Vita degli Anni ’60, anni del boom economico e simbolo del cinema italiano.

L’arrivo di importanti investitori stranieri sta creando le condizioni per una rinascita del settore ricettivo in questo quadrante della città, trovando proprio qui terreno fertile per lo sviluppo di nuovi alberghi in strutture storiche di pregio. In tale contesto si inserisce la ristrutturazione totale e il ripristino della terrazza per importanti Hotels quali l’Ambasciatori e il W Hotel.

Speri sta inoltre lavorando a numerosi altri progetti su Via Veneto e Via della Conciliazione, per il recupero di strutture che andranno ad aumentare significativamente le qualità dell’offerta per i turisti e i cittadini romani.