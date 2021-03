Unieuro, ricavi record di 2,7 miliardi di euro (+9,8%)

Monterastelli, Unieuro: "“Per il quinto anno consecutivo dallo sbarco in Borsa e nonostante l'epidemia ancora in corso, annunciamo il raggiungimento di nuovi record di ricavi"

Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro S.p.A. (MTA: UNIR) si è riunito in data odierna sotto la presidenza di Stefano Meloni ed ha esaminato i ricavi e alcuni risultati preliminari dell’esercizio chiuso al 28 febbraio 2021, non ancora sottoposti a revisione legale.

Grazie alla forte performance del quarto trimestre, in continuità con quella dei due precedenti, Unieuro ha chiuso l’esercizio 2020/21 stabilendo un nuovo record di ricavi, che si sono attestati a circa 2,7 miliardi di Euro. La crescita rispetto all’esercizio precedente, pari al +9,8%, è stata interamente organica ed ha beneficiato della efficace strategia omnicanale dell’azienda, che ha consentito di cavalcare i robusti trend di consumo innescati dall’epidemia Covid-19 in tutte le categorie merceologiche di riferimento. I risultati conseguiti consolidano e rafforzano la posizione di leader incontrastato di Unieuro nella distribuzione di elettronica di consumo ed elettrodomestici in Italia e consentono di prefigurare il ritorno al pagamento del dividendo, anche alla luce della policy attualmente in vigore che prevede l’erogazione annua di dividendi in misura non inferiore al 50% del Risultato Netto Adjusted registrato.

“Per il quinto anno consecutivo dallo sbarco in Borsa e nonostante un’epidemia ancora in corso, annunciamo il raggiungimento di nuovi record di ricavi: un livello ancora una volta di portata storica, che non ha precedenti né paragoni nel nostro settore in Italia. Alla luce delle prime evidenze reddituali, possiamo prefigurare già nel mese di giugno un ritorno al dividendo, che premi gli azionisti a partire da coloro che hanno continuato a credere in Unieuro e nelle sue prospettive anche nei momenti di maggiore criticità legati al contesto complesso che stiamo vivendo” ha dichiarato Giancarlo Nicosanti Monterastelli, amministratore delegato di Unieuro.

I dati consuntivi definitivi verranno sottoposti al Consiglio di Amministrazione per la sua approvazione in data 6 maggio 2021, unitamente alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio.