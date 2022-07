Volotea è la compagnia con maggiori riduzioni di CO2 in Europa

Volotea, registrata maggiore riduzione di CO2: il miglior dato in Europa sulle rotte a corto raggio

La compagnia low-cost Volotea ha registrato la maggiore riduzione di emissioni di CO₂ (14,2% posto-chilometro) tra il 2019 e fine maggio 2022, tra le compagnie aeree europee di corto raggio, risultato confermato dai dati dell’IBA, il principale fornitore di servizi di market intelligence e consulenza per il settore aviazione. Oltre che miglior dato in Europa, registra anche il secondo miglior risultato al mondo considerando i principali vettori.

Impegnata fin dall’inizio delle sue attività per un futuro più sostenibile nel settore dell’aviazione, Volotea ha lanciato oltre 50 iniziative per ridurre il consumo di carburante, compreso il passaggio completo a una flotta di Airbus A319-320. Il rinnovo della flotta ha, quindi, contribuito in modo significativo alla riduzione delle emissioni: i dati sulle emissioni di carbonio di IBA NetZero rivelano che la flotta di A319 genera emissioni per posto-chilometro inferiori del 31% rispetto agli aeromobili Boeing 717, dismessi dalla compagnia aerea la scorsa estate.

“L’IBA condivide regolarmente approfondimenti sulle emissioni di CO₂ delle compagnie aeree, monitorando i progressi del settore verso il Net Zero. L’impegno di Volotea per il rinnovo della flotta, unito ad altre iniziative di sostenibilità, ha portato a una riduzione del 14,2% delle emissioni di CO₂ per posto - chilometro dal 2019: la più grande riduzione di qualsiasi altra compagnia aerea a corto raggio in Europa” , ha dichiarato Geoff van Klaveren, Managing Director, Advisory di IBA Group.

“Voloterra, il programma di sostenibilità di Volotea, si concentra su quattro aree di azione: modello di business efficiente, riduzione delle emissioni, transizione verde e obiettivi di compensazione. Siamo orgogliosi di vedere come i nostri progetti e le nostre iniziative di efficienza stiano dando risultati tangibili. Il nostro scopo è quello di continuare a migliorare per raggiungere l’obiettivo di riduzione del 50% per passeggero-chilometro rispetto al 2012”, ha affermato Gloria Carreras, ESG Director di Volotea.