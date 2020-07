Opas Intesa-Ubi, Serra (Algebris): "Fa bene al sistema"

Dr Serra come vede l’OPAS di Intesa SanPaolo su UBI Banca?

L’operazione Intesa SanPaolo / UBI per noi è molto positiva, sia per il sistema bancario che per l’Italia. Abbiamo la stessa view dell’ECB (Banca Centrale Wuropea, ndr). C’è bisogno di banche più grandi e più forti e di meno banche e di ridurre i costi di struttura. In questo modo si può rendere il sistema più solido. Intesa / UBI poi dal punto di vista competitivo darà un impulso forte al consolidamento e alla ristrutturazione del sistema.

Per il terzo polo bancario quali opzioni ci possono essere?

Molte banche possono realizzarlo, basta che si faccia.

Cambiamo argomento. Mes, che ne pensa?

L’Italia è stata colpita dalla Pandemia Covid in maniera gravissima e il nostro lockdown è stato tra i più duri al mondo. Questo porterà alla più alta riduzione del PIL in Europa. Dobbiamo usare le risorse MES perchè è necessario rinforzare il sistema sanitario, prima che arrivi la seconda ondata. Il MES non ha costi, è un debito che ha interessi a zero. Chi direbbe di no a un prestito a costi zero quando servono i soldi per spese per le quali si possono salvare vite? Qui non è questione di ideologia o politica. Ma tra essere intelligenti o scemi.