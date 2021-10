Opec+, petrolio su ad almeno 600mila barili: solo così si sgonfia la bolletta

Appuntamento per i paesi membri dell'Opec+ che si riuniranno domani in videoconferenza per mettere a punto la strategia produttiva di novembre. Venerdi' i due benchmark hanno chiuso una settimana di rialzi durante la quale sono tornati ai livelli record di tre anni fa con il Brent sopra 80 dollari al barile (80,75 dollari). Sulle prossime mosse dei paesi produttori gli analisti sono divisi.

Secondo alcuni, l'Opec+ confermerà l'accordo esistente, anche a novembre, che prevede un'offerta di 400.000 barili al giorno. Tale incremento è' stato deciso nel luglio scorso, in corrispondenza delle riaperture e della ripresa economica, per eliminare gradualmente i 5,8 milioni di barili di tagli. Il segretario generale dell'Opec Mohammad Barkindo ha spiegato recentemente che i graduali aumenti della produzione del gruppo stanno rispondendo all'incremento della domanda di greggio, impedendo l'accumulo di scorte in eccesso. "La decisione di restituire 400.000 barili al giorno sul mercato ogni mese consente di bilanciare la necessità di soddisfare la domanda ed evitare allo stesso tempo un eccesso di offerta", ha detto.

Il gruppo sta lentamente annullando i tagli alla produzione record effettuati nel 2020 quando a causa dello scoppio della pandemia i prezzi crollarono. Tuttavia nelle ultime ore prende corpo l'idea che l'Opec+ possa decidere un ulteriore incremento produttivo. Venerdi' il Brent ha chiuso vicino a 80 dollari a 79,28 dollari (quarta settimana di incremento) mentre il Wti ha chiuso a 75,88 dollari (sesta settimana). Da inizio anno, il Brent e' salito del 53%, il Wti del 56%.

A fare pressione sul cartello, Stati Uniti e India che vorrebbero più greggio e prezzi (e inflazione) più bassi. "Se l'Opec+ si atterrà all'aumento previsto di 400.000 barili al giorno a novembre, i mercati dell'energia vedranno a breve i prezzi del petrolio a 90 dollari al barile", ha spiegato un analista.

Insomma, qualsiasi aumento inferiore ai 600.000 barili al giorno dovrebbe portare a un incremento dei prezzi con effetti pesanti sui prezzi del gas e sull'inflazione. I rialzi del greggio sono strettamente legati anche al rimbalzo delle quotazioni del gas naturale a livello globale a causa del fatto che l'industria converge su altre fonti come petrolio e carbone. In Pakistan, Bangladesh e Medio Oriente le centrali hanno gia' iniziato a cambiare combustibile.

Tuttavia, come detto, nelle ultime ore sta prendendo corpo l'ipotesi di un intervento piu' incisivo dei produttori. L'Opec+ starebbe valutando di andare oltre il suo accordo esistente. Le ipotesi vaglio dei paesi produttori vanno da un incremento di ulteriori 200.000 barili (con il totale che andrebbe cosi' a 600.000 barili al giorno) fino, addirittura, a un raddoppio nell'ordine di 800.000 barili. "Il prezzo del petrolio e' preoccupante", ha detto giovedi' l'addetta stampa della Casa Bianca Jen Psaki.

Gli alti prezzi del petrolio erano al primo posto nell'agenda del consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan quando ha incontrato questa settimana il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. In precedenza, il governo degli Stati Uniti aveva detto di essere in contatto con l'Opec e di valutare insieme il caro-petrolio. Intanto, l'India, terzo importatore e consumatore di petrolio al mondo, ha detto che un aumento dei prezzi del greggio accelererebbe la transizione verso risorse di energia alternative.