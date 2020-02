Pa: da taglio cuneo 62 euro in più per 13 mensilità

Pa: da taglio cuneo 62 euro in piu' per 13 mensilita' - E' pari a 62,2 euro al mese per 13 mensilita' il beneficio medio, a regime, del taglio del cuneo fiscale su circa 2,5 mln di dipendenti contrattualizzati Aran. Lo riferiscono fonti della Funzione pubblica.



PA: CGIL, BENEFICIO CUNEO FISCALE NON PUO' ESCLUDERE AUMENTI - "Non si può chiedere al settore pubblico di rinunciare agli aumenti perché c'è un vantaggio nel CUNEO fiscale". E' quanto avrebbe replicato la Cgil al tavolo con il ministro per la Pa Fabiana Dadone, dove è stato quantificato il beneficio che deriva dal taglio del CUNEO fiscale per 2,5 mln di dipendenti pubblici pari a 62,2 euro per 13 mensilità. "I privati stanno rinnovando i contratti sommando gli effetti del CUNEO, non vediamo perché i dipendenti pubblici debbano essere penalizzati", avrebbero detto i rappresentanti sindacali.