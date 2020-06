Pensioni, AUMENTO è deciso: ecco importo, requisiti e chi ne beneficerà

Pensioni, al via l'aumento: la Corte Costituzionale ha deciso - PENSIONI NEWS

Tutti attendevano la decisione della Corte Costituzionale sugli importi delle pensioni di invalidità totale. La decisione è stata presa: il cosiddetto “incremento al milione” (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall’articolo 38 della legge 448/2011, deve essere "assicurato agli invalidi civili totali, di cui parla l’articolo 12, primo comma, della legge 118 del 1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge".

Pensioni: la decisione sull’aumento non avrà effetto retroattivo - PENSIONI NOVITA'

La Corte ha stabilito che la propria pronuncia "non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale". Resta ferma, come spiega la Corte, la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, "purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione".

Pensioni di invalidità totale insufficienti: scatta l'aumento

La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla richiesta della Corte di Appello di Torino riguardante le pensioni di invalidità totale. I giudici piemontesi hanno adito la Corte perchè ritenevano la somma prevista dalla legge "insufficiente a garantire il soddisfacimento delle elementari esigenze di vita". Sostenevano dunque che violasse il primo comma dell'articolo 38 della nostra Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale". L’aumento degli assegni pensionistici è un argomento dibattuto da molto tempo, ma tutto è rimasto fermo fino alla richiesta della Corte di Appello di Torino.

Ora la decisione è stata presa, c'è chi parla di vera e propria bomba sulle casse dell'Inps.