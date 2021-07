Pensioni, stop Quota 100. Sconti fiscali per coprire gli anni senza contributi

Pensioni, stop Quota 100. Sconti fiscali per coprire gli anni scoperti

Il governo Draghi sta lavorando ad un pacchetto di misure per aiutare i contribuenti che non riusciranno ad andare in pensione entro fine anno, usufruendo di Quota 100. La norma infatti a fine dicembre non sarà più valida e chi non riuscirà a centrare l'obiettivo dovrà attendere altri 5 anni. Si profila - si legge sul Messaggero - la pace con l'Inps per quanti copriranno i buchi cumulati in relazione ai contributi previdenziali: previsti sconti fiscali. Tra le misure in dirittura d'arrivo, appare ormai scontata la formula della pace contributiva che permette di recuperare anni privi di contributi per i lavoratori che hanno avuto periodi senza alcuna copertura di contribuzione figurativa o obbligatoria.

Si tratta - prosegue il Messaggero - di una forma di riscatto aperta solo ai lavoratori che non abbiano alcuna contribuzione prima del 1996 (data in cui parte l'applicazione del metodo contributivo di calcolo delle pensioni) e, inoltre, i lavoratori non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto. Anche nel 2022 questa platea di lavoratori potrà riscattare i periodi non coperti da contributi, in qualsiasi gestione Inps dove abbiano almeno un contributo, per un riscatto di massimo di 5 anni, anche non consecutivi fra loro.