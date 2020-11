Pfizer, vaccino mette le ali a Wall Street. E le tasse di Biden non spaventano

Seduta record per Wall Street: il Dow Jones sale del 5,04%, l'S&P 500 del 3,69% e il Nasdaq Composite porta a casa il dell'1,23%. Azionario europeo in deciso progresso: Milano +5,38%, Parigi +8,03%, Francoforte +5,67%, Londra +5,5%. Il vaccino per il Covid di Pfizer (che al suono della campanella porta a casa oltre il 13%), vero game changer sui mercati e la vittoria di Joe Biden, senza il controllo del Senato che rimarrà ai Repubblicani, scenario che porterà a una normalizzazione dei rapporti commerciali fra gli Stati Uniti, da una parte e le altre due grandi aree valutarie del mondo, come Europa e Cina ma senza permettere al successore di Trump di tagliare le tasse corporate, mettono la benzina nel serbatorio della fiducia degli investitori. Così la settimana per le piazze finanziarie mondiali si apre sulla stessa lunghezza d'onda della scorsa ottava, con forti rialzi diffusi su ambedue le sponde dell'Oceano.

"Il mercato, gia' in netto rialzo, ha accelerato dopo l'aggiornamento di Pfizer sul suo vaccino contro il Covid-19", evidenzia Craig Erlam, senior market analyst di Oanda. I dati preliminari mostrano che il vaccino appare efficace al 90% e si tratta di una notizia "che tutti stavamo aspettando. La società punta a utilizzare l'autorizzazione di emergenzà dopo che nella seconda parte di novembre avrà i dati sulla sicurezza del vaccino (al momento non sono stati identificati problemi alla salute rilevanti)", aggiunge l'esperto.

Già questa mattina l'azionario era in netto rialzo in scia all'esito delle elezioni americane. "La lotta per le presidenziali Usa e' finalmente finita. Joe Biden e' stato eletto 46esimo Presidente degli Stati Uniti con la promessa di ripristinare la normalita' politica e di porre fine a 4 anni di imprevedibilità e l'azionario globale sta celebrando l'esitoE del voto, sottolinea invece Hussein Sayed, chief market strategist di FXTM. Se i Repubblicani manterranno il controllo del Senato, aggiunge l'esperto, "probabilmente le tasse resteranno agli attuali bassi livelli e i tassi di interesse rimarranno prossimi allo zero per molto tempo. Questo e' il contesto migliore per le azioni growth, in particolare il settore tech. Quindi, continueranno a sovraperformare il mercato nel suo complesso".

Quanto infine alla Cina, "la narrativa attuale e' che Biden avra' un approccio piu' soft, o almeno uno piu' prevedibile' rispetto a quello di Trump", conclude lo strategist. Il dado e' tratto. Le elezioni americane hanno restituito agli investitori uno scenario favorevole, liberandoli dell'imprevedibilita' del leader della prima economia mondiale; un Congresso diviso si occupera' della gestione della crisi economica dovuta alla pandemia senza grandi pulsioni ideologiche. Ora, l'attenzione di tutti tornera' a focalizzarsi alla grande battaglia dei nostri tempi, la lotta alla pandemia di Covid-19", commenta Andrea Delitala, head of euro multi asset di Pictet Asset Management.

"Storicamente, ai mercati piace una situazione di gridlock politico, sia per il controllo incrociato che viene esercitato sulle leggi proposte dalla nuova amministrazione che per l'impossibilita' di varare una strategia economica radicalmente diversa da quella in corso d'opera. Anche un Senato a guida democratica, pero' con maggioranza molto esigua potrebbe rientrare in questo scenario. Meno incertezza uguale piu' guadagni per il business", aggiunge Alessandro Tentori, Cio di AXA IM Italia.

Per l'esperto poi "ai mercati piace molto anche un distanziamento dalla strategia di America First e un probabile riallineamento con una politica di dialogo multilaterale con i partner strategici e storici, in particolare Uk e Europa. Potrebbero anche migliorare i toni del dialogo con la Cina, anche se l'amministrazione Biden svolgera' un ruolo meno ambiguo su temi caldi come i diritti umani (e la questione di Hong Kong) e l'assetto militare nel mare della Cina".

A Piazza Affari, l'euforia da vaccino riporta il Ftse-Mib ai massimi pre-lockdown di marzo, dal 6 marzo, giorno in cui si decise di 'chiudere' la Lombardia (lunedi' 9 marzo il premier Giuseppe Conte decreto' invece "tutta Italia zona rossa"). L'Ftse Mib chiuse le contrattazioni il 6 marzo a 20.800 punti e ora ne vale 20.823, superando anche il massimo toccato lo scorso 21 luglio, sempre in chiusura, a 20.723.

Discorso simile per il Cac di Parigi, che ora viaggia attorno a 5.736 punti (+8,3%), ai massimi dal 5 marzo, mentre per quanto riguarda la Borsa di Francoforte bisogna tornare un pochino piu' indietro. Oggi il Dax e' risalito infatti a 13.241 punti (+6%) riportandosi cosi' ai valori dal 21 febbraio.

A Milano vola tutto il comparto finanziario e bancario con Bper e Unicredit a +11%, Intesa Sanpaolo a +8%. Strappano anche Eni e Leonardo, in rialzo dell'8%; unico titolo negativo Diasorin (-4%) evidentemente penalizzata dal nuovo scenario. Fuori dal listino principale balza la Roma (+24%) sulle scommesse degli operatori di una nuova Offerta dopo il fallimento dell'Opa di Friedkin. Sul valutario, l'euro/dollaro e' stabile a 1,188 mentre lo spread cala ancora a 120 punti base.