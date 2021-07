Philip Morris punta alla farmaceutica: acquisito il colosso Vectura per 1,2mld

Philip Morris batte l’offerta di Carlyle e alza la posta in gioco: raggiunto l'accordo di acquisizione di Vectura Group attraverso la controllata Pmi Global Services per un totale di 1,05 mld di sterline

Philip Morris International, il colosso del tabacco per eccellenza, attraverso la controllata Pmi Global Services ha raggiunto un accordo per acquisire il gruppo farmaceutico britannico Vectura Group, già nel mirino del fondo di private equity statunitense Carlyle. Un'operazione dal valore totale di 1,05 miliardi di sterline, ovvero oltre 1,2 miliardi di euro. Carlyle aveva già fatto un'offerta a Vectura per 136 pence per azione, ma il colosso del tabacco Philip Morris ha alzato la posta in gioco del 10%: sul piatto 150 pence. Il titolo Vectura, un'azienda specializzata in prodotti e servizi per i farmaci da inalazione, in Borsa a Londra sale del 13% poco sopra l'offerta di Philip Morris, a quota 153 pence.

"La strategia Beyond Nicotine di Philip Morris, annunciata a febbraio, esprime la chiara ambizione di valorizzare la nostra esperienza nell'inalazione e nell'aerosolizzazione anche in campi diversi, tra cui la somministrazione di farmaci per via respiratoria e il selfcare wellness, con l'obiettivo di raggiungere almeno 1 miliardo di dollari di ricavi netti entro il 2025", ha dichiarato Jacek Olczak, Chief Executive Officer.

"L'acquisizione di Vectura, a seguito dell'accordo recentemente annunciato per l'acquisizione di Fertin Pharma, ci permetterà di accelerare questo percorso, ampliando le nostre capacità nelle formulazioni innovative di prodotti per via inalatoria e orale, al fine di assicurare crescita nel lungo periodo e ritorni economici", ha aggiunto Olczak.

"Il mercato delle terapie per via inalatoria è ampio e in rapida crescita, con un significativo potenziale di espansione in nuove aree di applicazione. Philip Morrisdispone di una forte esperienza nel campo della scienza e delle risorse finanziarie necessarie per consentire al team esperto di Vectura di realizzare un'ambiziosa strategia a lungo termine. Insieme, Philip Morris e Vectura possono guidare questa categoria globale, portando benefici ai pazienti, ai consumatori, alla salute pubblica e a tutta la società", ha concluso Olczak.

Vectura è un fornitore di soluzioni innovative per la somministrazione di farmaci per via inalatoria che permettono ai partner di offrire i loro farmaci ai pazienti. L'azienda ha tredici prodotti chiave per via inalatoria e undici per via non inalatoria commercializzati da importanti partner farmaceutici globali, oltre a un portafoglio diversificato di partnership per farmaci in sviluppo clinico. Nel 2020, Vectura ha generato un fatturato netto di 191 milioni di sterline: circa 245 milioni di dollari statunitensi. Il valore della transazione rappresenta un multiplo di circa 14 volte l'ebitda 2020 di Vectura.