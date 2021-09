Piaggio cambia il suo dna: "Il nostro futuro sarà elettrico"

"Road to 2121: i prossimi 100 anni di Moto Guzzi". Con questo slogan e' stato presentato ieri a Mandello del Lario il progetto di ristrutturazione conservativa del sito industriale nel quale, da un secolo esatto, viene prodotta ogni singola motocicletta del Marchio dell'Aquila. Disegnato dall'architetto e designer statunitense di fama mondiale Greg Lynn, l'intervento, informa una nota, interessera' l'intera area. Si tratta di un progetto avveniristico, unico per stile e genere: un ambiente con spazi aperti e fruibili al pubblico. Sara' un centro di aggregazione della comunita', fondato su cultura, design e meccanica, con una spiccata attitudine green, propria del mondo contemporaneo. I nuovi edifici saranno realizzati con l'utilizzo delle cubature esistenti, con una scelta di materiali improntata a una forte attenzione a una efficiente gestione delle risorse energetiche, con impianti fotovoltaici e materiali ecosostenibili.

Piaggio: Colaninno, su elettrico impegno totale, in linea con piani

"Quello della nuova tecnologia elettrica e' un percorso che la Piaggio ha deciso di intraprendere. Il programma che avevamo lanciato quest'anno si sta realizzando puntualmente sia come investimenti sia come risorse umane e sia come ricerca. Certamente e' una sfida che non possiamo non cogliere e ci vede impegnati in maniera totale". Lo ha detto il presidente e amministratore delegato del gruppo Piaggio Roberto Colaninno parlando con la stampa a margine della presentazione del progetto della nuova fabbrica Moto Guzzi che sorgera' a Mandello del Lario. "Questa e' una tappa fondamentale che va in questa direzione insieme alle altre che abbiamo gia' programmato come lo stabilimento nuovo in Indonesia, la struttura di e-mobility a Pontedera e il lancio di tutti i prodotti fatti quest'anno e i prossimi. Il momento e' estremamente positivo, sfidante e adesso ci vogliamo concentrare per riuscire a cogliere l'obiettivo di modificare il dna della Piaggio da azienda meccanica a azienda elettrico-elettronica da qui al 2030.