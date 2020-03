Piazza Affari accelera a +9%. C'è il rimbalzo in tutta Europa

Le Borse europee rimbalzano dopo il crollo più pesante della proria storia. Una seduta in cui Wall Street dall'altra parte dell'Oceano ha registrato la peggiore seduta dal Black Monday del 1987 e Piazza Affari ha lasciato sul terreno il 16,9% e lo Stoxx600 Europe l'11,5% a seguito della delusione dei mercati per le indicazioni arrivate dalla presidente della Bce Christine Lagarde, nonostante gli interventi di Francoforte con il potenziamento del QE e gli stimoli attraverso i finanziamenti T-Ltro.

Gli investitori si aspettano interventi di carattere fiscale e l'attenzione oggi sarà posta sulla riunione della Commissione europea in vista dell'Eurogruppo di lunedì. Dopo un'apertura in sostenuto rialzo, le Borse europee hanno inizialmente ridimensionato i guadagni e poi si irrobustiscono: le più toniche sono Milano e Madrid, dopo che la Consob italiana e quella spagnola hanno vietato le vendite allo scoperto.

Sullo sfondo resta il timore di una recessione globale a causa della pandemia di coronavirus. Londra guadagna ora il 4,95% in attesa che la FCA inglese prenda un'analoga decisione sulle vendite allo scoperto, Parigi invece avanza del 4,66%. Francoforte e' ora in rialzo del 3,99%. Milano ora avanza del 7,71%, Madrid del 6,80%. Sale di quasi il 7% Generali dopo i conti 2019.

Piazza Affari accelera a +9% mentre il rendimento del decennale italiano torna sotto quota 2%, riportando lo spread a 259 punti (2,08% rendimento in avvio con differenziale a 270). Un'accelerazione progressiva per l'azionario che ha riportato il Ftse Mib sopra i 16mila punti. Tra i titoli exploit Amplifon(+29%), balzo Buzzi (+17%) e Poste (+17%). Rialzi in doppia cifra per Snam, Banco Bpm, Ubi, Recordati Leonardo, Juventus, Bper, Prysmian, Hera, Enel, Eni.

Resta la tensione sui titoli di Stato dell'Italia ancora bersagliati da vendite e forti pressioni in una sessione che si profila sulle montagne russe dopo i picchi raggiunti ieri. Si preannuncia comunque una seduta volatile per il differenziale tra Bund tedeschi e Btp italiani, che viaggia in calo a 246, dopo aver superato però in mattinata anche i 270 punti base.

Sui mercati hanno sortito un effetto le parole del capo economista della Bce Philip Lane in un blog sul sito della Banca Centrale che hanno ripreso le precisazioni di ieri in serata della presidente Christine Lagarde. A meta' mattina il capoeconomista della Bce, Philip Lane, ha precisato nel suo blog che la Bce potra' essere flessibile nei programmi di acquisto di asset annunciati, con acquisti mirati per allentare la tensione sui titoli di Paesi in difficolta', e che il consiglio direttivo della Bce mantiene aperta l'opzione di futuri tagli ai tassi di deposito.

"Il consiglio direttivo mantiene l'opzione di futuri tagli dei tassi se richiesto da un restringimento delle condizioni finanziarie o da una minaccia al nostro obiettivo di inflazione di medio periodo" ha detto Lane. "Noi non tollereremo alcun rischio a una trasmissione efficiente della nostra politica monetaria in tutte le giurisdizioni dell'euro - ha aggiunto - siamo pronti a fare di piu' e ad adeguare tutti i nostri strumenti come necessario per assicurare che gli spread elevati che vediamo in risposta all'accelerazione della diffusione del coronavirus non ostacolino la trasmissione". Insomma, l'Eurotower è pronta a interventi specifici di acquisto verso determinati Paesi o bond.