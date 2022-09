Piazza Affari ancora in rialzo, ma sale la temperatura dei titoli di stato

Borsa di Milano in rialzo, ma lo spread inizia ad allarmare

La Borsa di Milano si muove in rialzo nelle prime fasi di scambi proseguendo l’andamento positivo già avuto ieri dopo il risultato delle politiche. Il Ftse Mib sale di oltre lo 0,8%. Il titolo Mps non è riuscito a fare prezzo come successo nell’intera seduta di ieri, giorno in cui c’è stato il raggruppamento delle azioni propedeutico all’aumento di capitale da 2,5 miliardi. Tra gli altri finanziari, Generali +0,10%, Intesa +0,51%, Unicredit +1,47%. Ancora ben intonata Tim con un +1,46%. Positivi gli industriali con Stellantis a +1,12%, Pirelli +1,10%, Cnh +0,35%. Contrastati i principali energetici con Enel ed Eni rispettivamente a -0,45 e +0,34 per cento. Vola Nexi, che guadagna oltre il 6%.

Non si arresta l'aumento dei rendimenti dei titoli di stato italiani. Il Btp a 10 anni garantisce sul mercato secondario una cedola del 4,56%, 243 punti base in più rispetto al bund tedesco. L'aumento dei tassi già effettuato dalla Bce (e ribadito ieri dalla presidente Lagarde) fa salire la temperatura a tutti i buoni poliennali europei. Vedremo nei prossimi giorni come si chiuderà l'asta dei tre titoli di stato che il Mef metterà sul mercato.