Piazza Affari apre in rialzo, listini europei cauti. Spread a 193 punti base

Spread in rialzo, Piazza Affari positiva

Apertura in rialzo per Piazza Affari: il Ftse Mib segna una crescita dello 0,40%. Questo significa che i mercati hanno smesso di guardare all'Italia come a un sorvegliato speciale? No, ma la situazione in questo momento è in costante evoluzione. Quello che è certo è che più che i valori di Piazza Affari, in crescita di 4mila punti da inizio anno, bisogna guardare allo spread.

Il quale è ancora su livelli minori rispetto a quelli registrati all'inizio dell'anno, ma è cresciuto di oltre l'8% dall'inizio di settembre. E soprattutto urge tenere sott'occhio il rendimento dei titoli di stato. Pagare poco meno del 5% per un decennale e qualche punto in meno per uno a cinque anni rappresenta un segnale d'allarme che non si registrava da oltre dieci anni. E non si può dare tutta la "colpa" alla politica dei tassi della Bce, che manterrà questi livelli probabilmente per tutto il 2023. I mercati si aspettano riforme, il governo invece litiga anche sul Ponte. Serve ritrovare rapidamente la bussola.

Oggi lo spread tra Btp decennali e Bund tedeschi apre in rialzo. In avvio di seduta, il differenziale segna un leggero rialzo a 195 punti base rispetto alle chiusura di ieri a 194 punti. Il rendimento si attesta 4,85%. Nel corso della giornata di ieri lo spread ha toccato quota 200 punti base per poi ripiegare.

Borse Europee caute, occhi puntati sull'intervento di Lagarde

Le Borse europee aprono in cauto rialzo l'ultima seduta della settimana. Occhi puntati mattinata sull'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde, mentre gli investitori continuano a fare i conti con la prospettiva di tassi alti più a lungo. C'è attesa per il dato chiave della seduta: la stima preliminare dell'inflazione della zona euro per il mese di settembre. Dopo la frenata registrata dalla Germania, al minimo dall'invasione russa in Ucraina, il mercato si aspetta un raffreddamento dei prezzi anche nella zona euro con l'indice a livello tendenziale visto al 4,5% dal 5,2% di agosto e la componente 'core' a 5,7% da 6,2%. L'indice Cac di Parigi sale dello 0,52% a 7.153,03 punti, il Dax 30 di Francoforte registra un progresso dello 0,49% a 15.399,05 punti e l'Ftse 100 di Londra avanza dello 0,33% a 7.626,83 punti. In rialzo anche l'Ftse Mib che a Piazza affari nei primi scambi guadagna lo 0,40%.