Piazza Affari chiude poco mossa a -0,09%. Spread a 238

Piazza Affari chiude poco mossa, Ftse Mib -0,09% Piazza Affari chiude poco mossa, Ftse Mib -0,09% Seduta all'insegna della volatilità per la Borsa di Milano Milano, 15 mag. (askanews) - Al termine di una seduta all'insegna della volatilità, con Wall Street che viaggia in territorio negativo e le performance contrastate delle Borse europee, Piazza Affari ha chiuso sotto la parità. L'indice principale Ftse Mib ha ceduto lo 0,09% a 16.852,35 punti. Negativi i dati macro provenienti oggi da oltreoceano, con cali record registrati negli Usa ad aprile per la produzione industriale (-11,2%) e per le vendite al dettaglio (-16,4%).



Borsa, spread Btp-Bund chiude a 238 punti con rendimento all'1,85% - Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso la giornata in rialzo, a 238 punti con il rendimento del decennale italiano all'1,85%.