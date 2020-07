Piazza Affari in forte calo. Borse europee giù su tensioni Usa-Cina

Borsa: peggiora, Ftse Mib -2,07%; male Nexi e Stm

Piazza Affari peggiora e arriva a perdere oltre il 2%, in linea con gli altri listini europei, zavorrati dal calo di ieri di Wall Street e dai timori per l'andamento della pandemia negli Usa. A soffrire particolarmente sono Stm (-4,44%) che paga le difficolta' del settore tecnologico statunitense e Nexi (-5%) che sconta le indiscrezioni su un andamento negativo delle trattative con Sia. In rosso tutto il paniere principale, con cali che superano il 3% fra gli industriali e il 2% nei bancari.

EUROPEE AMPLIANO RIBASSI SU TENSIONI USA-CINA

Le borse europee ampliano i ribassi nella prima ora di contrattazioni sulle nuove tensioni fra Stati Uniti e Cina. Pechino, dopo la chiusura del consolato cinese a Houston, in Texas, ha chiuso per ritorsione il consolato statunitense a Chengdu. Francoforte cede il 2,16%, Londra l'1,72% e Parigi il 2,01%. Stm e Nexi accusano ribassi oltre i quattro punti percentuali. Pirelli scivola del 3,52% e Cnh Industrial del 3,17%. Ribassi oltre i due punti percentuali per Atlantia, Buzzi Unicem, Campari, Ferrari, Diasorin, Azimut, Banca Generali, Interpump, Unipol e Poste Italiane.

TITOLI STATO: SPREAD BTP-BUND APRE IN LIEVE RIALZO A 147 PUNTI

Lo SPREAD Btp-Bund apre in lieve rialzo a 147 punti, in aumento di un punto rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale si attesta allo 0,99%.