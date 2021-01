Borse europee in rialzo, l'assalto al Congresso Usa non spaventa

Borse europee: aprono in rialzo dopo assalto a Capitol Hill

Le Borse europee aprono in rialzo. Niente panico sui mercati dopo l'assalto a Capitol Hill dei dimostranti pro-Trump. Deputati e senatori Usa hanno ripreso i lavori al Congresso sulla certificazione del voto per la presidenza di Joe Biden. A dare slancio ai listini sono anche le aspettative che il voto pro-dem in Georgia apra la strada al presidente eletto Joe Biden per un ampliamento degli stimoli fiscali. Londra guadagna lo 73% a 6.893 punti. A Milano l'indice Ftse Mib +0,5% a 22.809 punti. Francoforte sale dello 0,66% a 13.975 punti e Parigi dello 0,51% a 5.658 punti. Positivi i future a Wall Street e le chiusure in Asia, con l'eccezione di Hong Kong.

Borsa: timida in avvio, Ftse Mib +0,09%; bene banche

Piazza Affari, dopo la corsa di ieri, e' timida in avvio. Il Ftse Mib, a pochi minuti dall'apertura, sale dello 0,09% a quota 22.754 punti, sui massimi da fine febbraio. Gli investitori vedono con favore la presenza di una maggioranza in entrambe le Camere per la presidenza di Joe Biden e non sembrano troppo preoccupati dai disordini di ieri a Washington; a sostenere i listini anche alcuni dati macro sugli ordinativi dell'industria tedesca, che hanno superato le attesa degli analisti.

Fra i titoli a maggior capitalizzazione ancora in evidenza i bancari (Intesa +0,8%, Banco Bpm +1,13%), che proseguono il forte recupero di ieri, sostenuti anche dalle indiscrezioni sul consolidamento del settore. Ben comprata anche l'industria, sulla scia dei dati tedeschi: nel comparto in luce Prysmian (+1%) e Leonardo; scivola Cnh (-1,36%) che ieri ha corso sulla scia dei contatti con la cinese Faw per Iveco. Solidi gli energetici, con le big Eni (+0,8%) ed Enel (+0,67%), che sale ancora dopo il record di capitalizzazione di ieri. Bene Tim, giu' Stm; soffre il lusso (Ferrari -1,6%).

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in rialzo a 109 punti

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre in leggero rialzo a 109 punti dai 108 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale avanza e allo 0,545%.

Asia positiva, si guarda a Biden e stimoli fiscali

Le Borse asiatiche sono positive. Niente panico sui mercati dopo l'assalto a Capitol Hill dei dimostranti pro-Trump. A dare slancio sono anche le aspettative che il voto pro-dem in Georgia apre la strada al presidente eletto Joe Biden a un ampliamento degli stimoli fiscal. Tokyo chiude in rialzo dell'1,6% e Seul avanza del 2.14%. Cresce dello 0,7% Shanghai, mentre solo Hong Kong perde lo 0,3%, dopo il delisting di 3 societa' societa' di tlc cinesi a New York. China Mobile e China Telecomguidano la lista dei perdenti a Hong Kong. Intanto l'amministrazione Trump sta considerando di aggiungere i giganti tecnologici Alibaba e Tencent a una lista nera di aziende presumibilmente possedute o controllate dall'esercito cinese.

Scontri Usa preoccupano investitori, ma no panico

Quando e' scoppiata la protesta a Capitol Hill, la seduta sembrava piu' che promettente per Wall Street. Il Dow Jones e lo S&P 500 avevano raggiunto i loro massimi storici, con gli scambi azionari a ritmo sostenuto sull'onda delle attese degli investitori secondo cui, se dovessero guadagnare la maggioranza di tutto il Congresso, i Dem garantirebbero maggiori stimoli fiscali e spese per le infrastrutture. Ma l'irrompere delle proteste a Washington ha rosicchiato i guadagni di Wall Street e la Borsa di New York ha rallentato in chiusura, con il Dow Jones e lo S&P 500 in rialzo, rispettivamente dell'1,44% e dello 0,57% e il Nasdaq in netto ribasso, segnando il -0,61% a 12.740,79 punti. Sicuramente i disordini a Washington hanno colto di sorpresa gli investitori ma al momento non e' scoppiato il panico. Come spiega Randy Frederick, vice presidente del trading e dei derivati per Charles Schwab ad Austin, "tutto cio' che succede in modo dirompente e' una preoccupazione".

Al momento insomma tutto 'under control', in quanto lo stesso mercato sa bene che "il panico non e' una buona strategia", ha aggiunto. E' di questo avviso anche un altro analista, Tim Ghriskey, stratega capo degli investimenti presso l'Inverness Counsel di New York: "Non c'e' stato un brusco calo del mercato. Anzi, gli acquisti si sono susseguiti incessantemente" durante i disordini. E aggiunge: "Certo, per gli investitori e' sicuramente un po' scioccante vederli in tv". Per capire bene la reazione dei mercati, occorrera' insomma attendere l'apertura delle Borse asiatiche. Al momento nel paese del Sol Levante, l'ottimismo registrato ieri non accenna comunque a diminuire. I future dell'indice Nikkei di Tokyo avanzano infatti dell'1%, mentre in Corea del Sud quelli del Topix segnano il +1,42%. Il petrolio dal canto suo ha archiviato un'altra giornata di guadagni, dopo il compromesso raggiunto all'Opec+. Al Nymex, il Light crude ha chiuso in rialzo dell'1% a 50,4 dollari (dopo aver toccato i 50,88, i massimi da febbraio) e il Brent a Londra e' salito dello 0,63% a 53,94 dollari.

Mentre i manifestanti irrompevano a Capitol Hill, aumentava nel frattempo la curva dei rendimenti dei Treasury, ossia i titoli di Stato Usa. Questo, spiegano appunto gli analisti, e' l'effetto del 'blue sweep', ossia di quel particolare stato d'animo degli investitori, che ritiene piu' che probabile il concretizzarsi di un semplice scenario: se i Democratici fanno quello che promettono, e cioe' se vareranno maggiori stimoli, cio' significa che il debito pubblico aumentera'. E, peraltro, giocoforza le tasse dovranno aumentare (di questo sono preoccupate le societa' hi-tech, per questo il Nasdaq cala) e in generale ci sara' un piu' alto grado di rischio. Cio' si traduce in un calo dei prezzi delle obbligazioni e in un aumento dei rendimenti. Last but not least, non si arresta la corsa dei Bitcoin che si conferma un bene rifugio: stasera viene scambiato a 35.879 dollari con un rialzo in un solo giorno del 5,59%. Un vero record.