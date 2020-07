Piazza Affari e le borse europee aprono in netto rialzo. Corrono le banche

Partenza tonica per Piazza Affari, che si muove in deciso rialzo assieme agli altri principali mercati europei; il Ftse Mib, a pochi minuti dall'avvio, sale dell'1,7% e risupera quota 20mila punti, riportandosi vicino ai massimi post covid. A sostenere i listini la grande massa di liquidita' immessa nel sistema dalle banche centrali e dalle politiche fiscali accomodanti decise dai governi per sostenere l'economia a fronte della pandemia. A correre, in apertura di giornata, sono principalmente i bancari, capeggiati da Unicredit (+3,03%); avanti con decisione anche gli altri titoli maggiormente legati al ciclo, come l'auto, dove Fca sale del 3,33%, trascinando con se' la holding Exor (+2,32%). Si muovono con maggior cautela, ma sempre in territorio positivo, titoli piu' difensivi come i farmaceutici. Unica blue chip in rosso e' Hera (-1,17%); sempre nell'energia, invece, bene Eni (+1,84%). Atlantia (+2,1%) attende la decisione della Corte costituzionale sul ricorso presentato da Autostrade per l'Italia (Aspi) contro il decreto che ha impedito alla societa' controllata di ricostruire il ponte Morandi di Genova, attesa per mercoledi'.

A Londra l'Ftse 100 avanza dell'1,90% a Parigi il Cac 40 sale del 2%, a Francoforte il Dax guadagna l'1,96%. A Milano l'Ftse Mib guadagna il 2,08%

SPREAD APRE IN CALO A 165 PUNTI

Lo SPREAD tra Btp e Bund apre in calo rispetto alla chiusura di venerdì sera, a 169 punti base. Il differenziale tra titoli di Stato italiani e tedeschi si attesta infatti questa mattina a 165 punti base, con il rendimento del decennale a quota 1,25%, rispetto all'1,26% della chiusura di venerdì.