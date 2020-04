Piazza Affari maglia rosa. Ok Azimut. Spread in calo a 218. Greggio a 10$

Borse europee in ordine sparso, mentre gli investitori continuano a valutare i piani dei governi per riavviare l'attività dopo i lockdown decretati per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. La speranza di una ripresa rapida e senza passi indietro ieri ha portato l'S&P500 a salire ai massimi dallo scorso 10 marzo.

Londra arretra dello 0,01% a 5.843 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,28% a quota 17.429 punti. Francoforte cede lo 0,1% a 10.664 punti e Parigi sale dello 0,1% a 4.509 punti. I listini guardano in due direzioni divergenti: sono rassicurati dall'aspettativa dei numerosi allentamenti dei lockdown e temono il forte calo del prezzo del petrolio.

Poco mosso il mercato valutario in attesa di indicazioni dalle riunioni di Fed e Bce in calendario in settimana. Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre in calo a 218 punti dai 220 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale arretra all'1,726%. Venerdi' sera S&P ha confermato il rating 'BBB' dell'Italia, due gradini sopra il livello 'junk'.

Seduta in ordine sparso per le principali borse di Asia e Pacifico, all'indomani della corsa dei listini occidentali, nonostante le continue tensioni sul greggio in calo sia ieri (Wti -24,6%) sia oggi (-14,48%) sotto quota 11 dollari al barile. In generale pesano le stime sulla crescita, alla luce anche delle previsioni sull'intero esercizio di alcuni grandi gruppi giapponesi. Fiacche Tokyo (-0,06%), Shanghai (-0,06%) e Sidney (-0,16%), mentre hanno fatto meglio Taiwan (+0,46%) e Seul (+0,56%).

Ancora aperte Hong Kong (+0,96%) e Mumbai (+0,3%), positivi i futures sull'Europa e su Wall Street. Bene sulla piazza di Tokyo Nissan (+1,9%), alleato giapponese di Renault, che ha ritardato la diffusione dei dati al 28 maggio e ha comunque rivisto al ribasso le stime dello scorso febbraio sull'intero esercizio. Sotto pressione invece il colosso chimico Mitsubishi (-5,6%) e quello dell'elettronica Kyocera dopo le stime sull'intero esercizio diffuse da entrambi.

Sul mercato delle commodity, ancora vendite sul greggio, che dopo aver perso il 25% nella seduta di ieri, prosegue al ribasso nella seduta sui mercati asiatici. Il barile di Wti e' sceso sotto la soglia degli 11 dollari al barile (-14,40%) a 10,89 mentre il Brent tratta a 18,88 dollari (-5,55%). Il greggio ha perso oltre l'80% del suo valore da inizio anno, a causa del crollo della domanda legato all'epidemia da coronavirus e al lockdown che ha bloccato i trasporti, la mobilita' e la produzione.

Le vendite sono state amplificate ieri dall'annuncio del fondo United States Oil, il piu' importante fondo petrolifero exchange traded, che ha deciso di vendere tutti i suoi contratti Wti con scadenza giugno, a causa della carenza di stoccaggio e di investire su contratti a piu' lunga scadenza. La decisione ha ampliato lo spread con i contratti scadenza luglio (17,98 dollari il barile) e le preoccupazioni su un nuovo possibile crack del prezzo del greggio, dopo che i contratti di maggio sono finiti in territorio negativo.