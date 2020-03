Piazza Affari rallenta con le banche. Wall Street verso seduta volatile

Rallentano il passo le Borse europee con le vendite che tornano a colpire le banche. Milano, che era arrivata a salire del 2,5%, avanza ora di uno 0,1% dopo che Intesa Sanpaolo ha annunciato lo stop ai dividendi, come gia' ieri Unicredit, in coerenza con la raccomandazione della Bce.

Il settore bancario e' il peggiore in Europa con un calo dello 0,2% ma a Milano tutte le banche hanno invertito la rotta e pesano sul listino: Intesa Sanpaolo cede il 3,8% ma anche il Banco Bpm e' in calo del 3,8%. Il rallentamento dell'Europa segue i future Usa, che erano in rialzo in mattinata e che ora si muovono vicini alla parita'

Positivi nelle ore precedenti, i future di Wall Street hanno ridotto i guadagni, cosa che preannuncia una seduta volatile per la Borsa americana. Gli indici continuano a essere sotto pressione per l'aumento dei casi di coronavirus negli Stati Uniti, con gli investitori che si interrogano sull'efficacia delle misure di contenimento e, da un punto di vista economico, del maxi piano di aiuti varato dall'amministrazione americana.

I riflettori oggi saranno puntati sui dati sulla fiducia dei consumatori e sul settore immobiliare, con l'indice sui prezzi delle case. Quando mancano oltre due ore all'inizio delle contrattazioni, i future del Dow Jones salgono di 50 punti, lo 0,23% (guadagnavano circa 200 punti), quelli dello S&P 500 crescono di 3,5 punti, lo 0,13%, e quelli del Nasdaq di 35,75 punti, lo 0,46%.