Piazza Affari rimbalza, vola Diasorin. Il petrolio mette li ali a Eni e Saipem

Accelera Piazza Affari che rimbalza dopo il crollo dell'11% della vigilia. L'indice Ftse Mib guadagna il 2,49% a 18.930 punti, sostenuto da Diasorin (+9,5%), che ha completato gli studi per il lancio di un "test innovativo" sul coronavirus. Segue Saipem (+6,88%), che insieme a Eni (+5,1%) beneficia del rialzo del greggio (Wti +6,68%). Giu' solo Atlantia (-2,44%), per effetto del calo dei volumi di traffico legati al Dpcm sul coronavirus. Il calo dello spread a 217 punti favorisce Unicredit (+2,5%) e Intesa (+3%).

Tentativo di rimbalzo sulle Borse europee, all'indomani di un lunedì nero dei mercati con crolli a catena dovuto alla crisi da coronavirus. Negli scambi mattutini Francoforte segna un limitato recupero pari al più 1,07%, Londra si attesta al più 1,54%, Parigi più 1,44%. Milano con alcuni affanni iniziali segue a sua volta la dinamica con un più 1,6%. La caduta de listini sembra interrompersi in attesa di misure di stimolo contro l'epidemia da parte di Europa e Usa. Ieri il presidente Usa Donald Trump ha ventilato tagli alle tasse sui redditi, mentre oggi si dovrebbe svolgere n Consiglio di emergenza de capi d Stato e di governo Ue per teleconferenza.

Si attenuano le pressioni si titoli di Stato dell'Italia, dopo che ai primi scambi si era invece assistito a ulteriori aumenti dei tassi. Dopo circa 45 minuti dall'avvio degli scambi i rendimenti dei Btp a 10 anni, che ieri avevano subito netti aumenti, si limano di 1 punto base all'1,38%. Intanto risalgono i tassi delle altre emissioni dell'area euro e in questo modo lo spread, il differenziale rispetto ai rendimenti dei Bund tedeschi si riduce a 211 punti base.



BORSE ASIATICHE IN RIALZO - Le Borse dell'Asia risalgono, con tentativi di parziali rimbalzi dopo i crolli a catena di ieri in attesa di nuove misure di stimolo da arte de governi all'emergenza globale coronavirus. In chiusura a Tokyo il Nikkei 225 si attesta al più 0,85%, mentre il dollaro riguadagna terreno sulla valuta giapponese dopo i forti deprezzamenti di ieri, il biglietto verde si scambia a 104,43 yen. In Cina Shanghai si attesta al più 1,59% a tarda seduta, Hong Kong segna un più 1,79%. La sudcoreana Seul segna un più moderato più 0,45%. Il tutto dopo che nel corso della notte i futures su Wall Street hanno cambiato rotta e si sono orientati al rialzo a seguito dei nuovi stimoli preannunciati dall'amministrazione Trump. Ieri le Borse di Usa ed Europa hanno subito crolli a catena di portata storica, Milano ha subito uno de peggiori tracolli che si ricordi con un meno 11%.



Petrolio in recupero: Wti +6,26% a 33,08 dollari a barile - Rimbalzo dei prezzi del Petrolio dopo il crollo dei prezzi dovuto al 'niet' rivolto dalla Russia all'Opec rispetto al taglio di produzione proposto dall'associazione di produttori. Il Wti avanza del 6,26% a 33,08 dollari a barile, mentre un barile di Brent (+6,46%) è scambiato a 36,58 dollari.

Russia: borsa in picchiata, indice Moex-10%, Rts -16% - L'indice in rubli MOEX e' sceso del 10,4% a 2.436 punti con l'apertura delle contrattazioni alla borsa di Mosca, mentre l'RTS denominato in dollari e' sceso del 16% a 1.056 punti, i livelli piu' bassi dall'inverno del 2019. I mercati in Russia ieri erano chiusi a causa del recupero delle ferie per il giorno della donna. Malissimo anche il rublo, che vale 72 punti rispetto al dollaro e ben 85 rispetto all'euro. Lo riportano le agenzie russe.