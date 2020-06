Piazza Affari scatta dopo la Bce: vicino a quota 20 mila. Spread a 170

Nel giorno dopo l'aumento del Pandemic Program della Bce, Piazza Affari scatta in avvio dopo la giornata 'di pausa' presa ieri dal rally dei mercati. A pochi minuti dall'avvio il Ftse Mib avanza dell'1,8% e si riavvicina a quota 20mila. Forti acquisti su tutti i settori, anche se con lo spread in calo le banche spiccano nei rialzi. Corrono le big Intesa (+4%) e Unicredit, mentre Banco Bpm sale i oltre il 3%; denaro anche sugli energetici, con Eni che guadagna il 2,01% e guida il comparto. Continuano gli acquisti sull'asse Mediobanca (+3,54%)-Generali (+2,18%). Nell'industria si mette in luce Fca (+3,64%). In calo i farmaceutici, deboli le utilities e le reti.

Nel Vecchio Continente, a Francoforte l'indice Dax sale dell'1,08%, a 12.565 punti, a Parigi il Cac 40 avanza dello 0,98%, a 5.060 punti, mentre a Londra il Ftse 100 e' in rialzo dello 0,82% a 6.393 punti. Ancora in calo sul secondario a 170 punti base lo spread tra Btp e Bund tedesco Il rendimento del decennale italiano si attesta all'1,40% sul mercato secondario. Ieri chiusura a 173 punti base.

Gli investitori continuano a guardare alle riaperture, anche se i dati macroeconomici che arrivano dall'economia reale mostrano una situazione molto critica. Questa mattina dalla Germania e' arrivato il dato sugli ordini all'industria di aprile, crollati del 25,8% su mese e del 36,6% su anno. Il dato e' ai minimi dal 1991. Inoltre la Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha stimato per il 2020 un calo del Pil del Paese del 6,8% con un recupero parziale nel 2021 del 3,2%. Gli occhi sono gia' rivolti oltreoceano, da dove nel primo pomeriggio arrivera' il rapporto sul mercato del lavoro statunitense di maggio.

Sul fronte dei cambi, la moneta unica passa di mano a 1,1328 dollari (1,1321 ieri sera, quando era ai massimi dall'11 marzo scorso), e a 124,345 yen (123,35), quando il biglietto verde vale 109,341 yen (108,91). Infine, il petrolio e' in leggero rialzo: il contratto consegna Agosto sul Brent del Mare del Nord si attesta a 40,35 dollari al barile e quello consegna Luglio sul Wti a 37,63 dollari al barile.