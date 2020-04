Piazza Affari tonica con le banche. I future sul prezzo del petrolio risalgono

La speranza di una ripresa rapida delle attività economiche via via che i governi di diversi paesi allentano le misure di lockdown imposte per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus continua a sostenere i listini azionari europei. Gli indici hanno allungato il passo mentre si prospetta un'apertura positiva anche per Wall Street, dopo che ieri l'S&P500 è salito ai massimi dal 10 marzo.

Piazza Affari fa segnare la migliore prestazione del Vecchio Continente con un rialzo del 2,29% sul Ftse Mib, mentre Francoforte guadagna l'1,4%, Londra l'1,19% e Parigi l'1,21%. Ad aiutare le Borse, trainate in particolare dai titoli finanziari, e' anche l'andamento del petrolio che, pur rimanendo estremamente volatile, sta limitando i danni dopo il tracollo di ieri.

Il future giugno sul Brent e' passato in territorio positivo e' sale del 2,35% a 20,46 dollari al barile, mentre l'analoga consegna sul Wti perde il 9,47% a 11,57 dollari dopo aver toccato un minimo appena sopra i 10 dollari.

A Milano Azimut fa +6,32%) e fra i bancari Unicredit +4,5%, Intesa +4,44%, e Banco Bpm +4,33%, con lo spread a 218 punti. Corrono dopo uno stop al rialzo Bper (+6% ) ed Fca (+4,6%), sulla scia quest'ultima della riapertura degli impianti anche negli Usa, prevista il prossimo 18 maggio. Sprint di Eni (+4%) , spinta dagli analisti, e Snam (+4%). Piu' caute Tim e Terna (+0,9% entrambe).