Pil, Confcommercio: nel 2020 a -9%. Ancora recessione a gennaio

Il 2021 si e' aperto con segnali di peggioramento della situazione sanitaria e con il conseguente inasprimento e prolungamento, in molti Paesi, delle misure di contrasto alla pandemia. Il quadro generale porta a una stima della variazione del Pil per gennaio 2021 del -0,8% su dicembre, il 5* calo consecutivo, e del -10,7% sullo stesso mese del 2020, dato che pone una seria ipoteca sull'evoluzione del primo trimestre con evidenti conseguenze sulle performance complessive dell'anno in corso. Lo stima l'Ufficio Studi cdi Confcommercio spiegando che appare molto ambizioso il target governativo di crescita attorno al 6%, ormai una scommessa molto rischiosa tutta giocata sulle capacita' di utilizzo rapido ed efficace delle risorse europee. "Il 2021 inizia piu' in salita del previsto: ancora emergenza Covid, dati sui consumi in calo e Pil in forte riduzione", dichiara il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli.

"Difficile immaginare il rimbalzo previsto dal Governo nei prossimi mesi. Una situazione gravissima che rischia di peggiorare con la crisi politica in atto. Le imprese che sono allo stremo hanno bisogno di tre certezze: indennizzi immediati e commisurati alle perdite subite, regole chiare sulla riapertura delle loro attivita', un progetto condiviso sull'utilizzo efficace del Recovery Plan".

Nell'incertezza riguardo alla "matematica" dell'epidemia a causa dell'assenza di una stima dell'efficacia delle misure di contrasto, la collocazione temporale del momento della normalizzazione e, quindi, della ripresa economica, diventa un esercizio di speranza piu' che di proiezione di tendenze ragionevolmente prevedibili. Pure immaginando una ripresa nella tarda primavera, assumendo vasta efficacia delle attuali campagne vaccinali in Italia e nei paesi partner commerciali, di fatto le restrizioni all'attivita' produttiva si protrarranno ancora a lungo.

Inoltre, prosegue Confcommercio, l'esercizio di realismo "porta a non escludere un mancato rimbalzo dell'economia italiana nel 2021, deludendo le aspettative di un concreto recupero di ampia parte delle perdite di prodotto e di consumi patite nel 2020". Nel 4* trimestre del 2020 il Pil e' stimato ridursi del 3% rispetto al trimestre precedente e del 7,5% tendenziale per una chiusura annua pari a -9%.