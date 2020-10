Pil Italia rimbalza nel III trimestre. Ma con il ritorno Covid sono dolori

Pil Ue: prevista una contrazione del 7%. Focus su Germania, Francia e Italia

Italia, Pil: si torna ai livelli del 2015

Il prodotto interno lordo italiano ha registrato una crescita del 16,1% nel terzo trimestre 2020 rispetto ai tre mesi precedenti. Lo comunica l'Istat, sottolineando che, a causa delle flessioni dei precedenti due trimestri dell’anno, nel confronto con il terzo trimestre del 2019 la variazione resta invece negativa nella misura del 4,7%. Il marcato recupero del terzo trimestre, sottolinea ancora l'istituto di statistica, riporta il volume del Pil ai livelli registrati nella prima metà del 2015. La variazione acquisita per il 2020 è pari a -8,2%. La variazione congiunturale è la sintesi di un aumento del valore aggiunto sia nel comparto dell’agricoltura, silvicoltura e pesca, sia in quello dell’industria, sia in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo sia della componente nazionale (al lordo delle scorte), sia di quella estera netta. Il terzo trimestre del 2020 ha avuto quattro giornate lavorative in più rispetto al trimestre precedente e una giornata lavorativa in più rispetto al terzo trimestre del 2019. Il dato è nettamente superiore alle stime degli analisti che si attendevano un rimbalzo dell'11,2% su base congiunturale e una contrazione dell'8,7% su base annua. Nel secondo trimestre il Pil italiano aveva registrato un calo del 13% rispetto ai tre mesi precedenti, per una variazione tendenziale negativa pari a -17,9%.

Bce: previsori, Pil Eurozona -7,8% nel 2020 e +5,3% nel 2021

Il Pil dell'Eurozona si contrarrà quest'anno del 7,8%, prima di risalire del 5,3% il prossimo e del 2,6% nel 2022. E' questa la stima dei previsori intervistati dalla Bce nell'ambito della Spf, la "Survey of professional forecasters". Le cifre, sottolinea l'Eurotower, rappresentano una revisione al rialzo dello 0,5% per il 2020, un taglio dello 0,4% per l'anno prossimo e un miglioramento dello 0,2% per il 2022. Invariata all'1,4% resta invece l'aspettativa per la crescita del Pil reale a più lungo termine.

I previsori stimano che l'inflazione armonizzata a livello europeo si collocherà in media allo 0,3% quest'anno per poi accelerare allo 0,9% il prossimo e all'1,3% nel 2022. Le aspettative di lungo periodo si posizionano all'1,7%. Sul fronte del lavoro, il tasso medio di disoccupazione è atteso all'8,3% nel 2020, al 9,1% nel 2021 e all'8,4% nel 2022. La media di lungo periodo si attesta al 7,6%. (AGI)MAU

Germania, Pil: rimbalzo e previsioni

Il Pil della Germania è cresciuto dell'8,2% congiunturale nel terzo trimestre, dopo il -9,7% del secondo trimestre e contro un atteso +7,3%. Lo rilevano le stime flash di Destatis. Si tratta del livello più alto dal 1970 quando l'ufficio federale di statistica ha iniziato le sue rilevazioni. Su base annuale il Pil ha subito una contrazione del 4,3%, dopo il -11,3% del secondo trimestre e contro un atteso -5,3%. L'economia della Germania si ridurrà probabilmente del 5,5% quest'anno. Lo ha stimato il ministero dell'Economia tedesco, rivedendo la sua precedente previsione di un -5,8%. Nel 2021, secondo il governo, la prima economia europea registrerà un'espansione del 4,4%. Da lunedì in Germania entrerà un vigore un lockdown parziale della durata di un mese per tentare di frenare la seconda ondata della pandemia. La nuova previsione del ministero per il 2020 significherà che la Germania entrerà in una delle peggiori recessioni dell'era successiva alla Seconda guerra mondiale quest'anno, ma significa anche che l'economia non sta andando così male come durante la crisi finanziaria globale del 2009.

Francia, Pil: al ribasso le stime per il 2020

Il governo francese ha rivisto al ribasso le previsioni del Pil per il 2020, con l'obiettivo di tenere conto dell'impatto delle ultime restrizioni legate al coronavirus. La seconda economia dell'Eurozona subirà una contrazione dell'11% quest'anno. Lo ha detto il ministro dell'economia Bruno Le Maire in un'intervista alla radio France Inter. La precedente previsione del governo francese era di una contrazione del 10%. Il presidente francese Emmanuel Macron ieri ha annunciato un lockdown nazionale di un mese per frenare la diffusione della pandemia. Le chiusure riguarderanno ristoranti, bar e negozi ritenuti non essenziali, ma non scuole e attività economiche essenziali. "Avremo un quarto trimestre impegnativo perché saremo confinati", ha commentato Le Maire. Tuttavia, la revisione delle previsioni 2020 è stata "moderata" grazie al "forte rimbalzo" dell'economia nel terzo trimestre, ha spiegato il ministro.