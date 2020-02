Pil tra -1 e -3% nel I° e II° trimestre. Coronavirus, mazzata per l'economia

Una diminuzione del pil italiano compresa tra -1% e -3% nel primo e secondo trimestre 2020. E' questa l'indicazione degli effetti sull'economia del coronavirus secondo il Ref Ricerche che quantizza la perdita di Pil tra i 9 ed i 27 miliardi. La stima considera l'impatto nelle regioni italiane, con effetti immediati e di piu' lunga durata, a seconda del settore considerato. Lombardia e Veneto, le regioni piu' interessate, spiega il Ref, contano per il 31% del pil italiano.



Aritmeticamente, spiega il Ref una contrazione del 10% del pil in queste regioni vale un calo del 3% di quello dell'intero Paese. Questa stima si basa su una valutazione degli effetti sui singoli settori, raggruppati in quattro categorie in base al range di probabile variazione del rispettivo valore aggiunto e poi calcolando il peso di tali categorie sul PIL totale. Il primo gruppo comprende quei settori che vedono aumentare tra il 2% e il 6% la loro attivita' in conseguenza dell'epidemia virale (attivita' legate alla farmaceutica, alla cura della casa e i servizi connessi allo smart working e alle video conferenze); il suo peso e' dell'8,5%. Il secondo gruppo e' di gran lunga il piu' importante (vale il 54,6% dell'intera economia) e non patisce sostanziali variazioni di attivita' a causa del virus. Il terzo gruppo incide per il 25,1% e patisce una contrazione produttiva limitata (al piu' del 4%). Infine, c'e' l'insieme dei settori che stanno subendo contraccolpi molto forti (tra -10% e -40%) ma che hanno un peso contenuto (11,7%; dalla filiera del turismo, a tutte le attivita' legate a centri di aggregazione). Dalla somma ponderata risulta una diminuzione del PIL italiano compresa tra -1% e -3%. "Queste stime - sottolineano i ricercatori- hanno un alto grado di congettura, tuttavia fanno comprendere in modo chiaro e realistico l'entita' del danno che l'Italia sta subendo".