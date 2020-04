Pil Usa -4,8% ma Wall Street sale. Borse Ue in rialzo, bene il petrolio

Wall Street ha aperto in rialzo in scia all'annuncio di Gilead che ha detto di aver visto 'dati positivi' provenienti dal test clinico condotto dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases su remdesivir, il farmaco antivirale della casa farmaceutica americana, nel trattare pazienti infetti da Covid-19. L'annuncio ha relegato in secondo piano la prima lettura del Pil americano relativo al primo trimestre dell'anno che ha visto l'economia contrarsi del 4,8% (contro attese per un -3,5%) e le spese ai consumi - da cui dipendono due terzi del Pil Usa - scendere del 7,6% dal +1,8% del quarto trimestre. Aiuta anche il rimbalzo del petrolio dopo le recenti perdite. Il contratto Wti a giugno sale del 24,96% a 15,42 dollari al barile. In attesa della decisione sui tassi di interesse della Federal Reserve nel pomeriggio, gli investitori si concentrano su una serie di trimestrali positive, come quella di Alphabet che da vigore ai titoli tech e all'indice Nasdaq. Il Djia sale di 376,77 punti, l'1,56%, a quota 24.478,32. L'S&P 500 avanza di 51,32 punti, l'1,79%, a quota 2.914,71. Mentre il Nasdaq aggiunge 169,51 punti, l'1,97%, a quota 8.777,24.

Sul fronte aziendale, bene i grandi nomi del tech. Microsoft e Facebook avanzano rispettivamente dell'1,92% a 173,10 dollari e del 5,15% a 192,33 dollari in vista dei conti, attesi dopo la chiusura del mercato oggi. Mentre Amazon - che pubblichera' la trimestrale domani - guadagna l'1,35% a 2.345,93 dollari. Gilead sale del 4,40% a 82,13 dollari dopo essere stata sospesa dalle contrattazioni nel pre-mercato a cavallo dell'annuncio sul remdesivir. Boeing allunga del 4,78% a 137,54 dollari dopo che ha annunciato il taglio di circa il 10% della propria forza lavoro per far fronte a una riduzione della produzione a causa della pandemia. Mentre GE perde lo 0,55% a 6,76 dollari dopo aver riportato un calo dell'8% del fatturato nel primo trimestre ed aver avvertito di aspettarsi un peggioramento nei successivi tre mesi.

Borsa: Europa buon passo con Wall Street, Milano +1,3% - Le Borse europee confermano il buon passo dopo l'apertura di Wall Street. L'accelerazione dei listini, per tutta la mattinata cauti, si e' innescata sul rialzo dei future Usa sulle attese di un vaccino al Covid e nonostante l'economia americana nel primo trimestre si sia contratta del 4,8%, segno di una chiara recessione in atto. Lo sguardo del mercato e' prima alla Fed, stasera, e poi domani alla Bce. Lo Stoxx 600, l'indice d'area europeo, sale di oltre un punto percentuale con energia, finanziari e industriali in testa. Londra allunga a +2,08%, Francoforte sale dell'1,9% e Parigi dell'1,41%. Milano segna un +1,30% con il Ftse Mib a 17.932 punti. Piazza Affari si riporta sui livelli dell'11 marzo. Il petrolio sale ancora. Il wti e' a 15,42 dollari al barile mentre il brent sfiora i 23 dollari.

Spread in rialzo a 225 punti



Il downgrade di Fitch sul debito italiano si fa sentire subito sullo spread. Dopo che ieri l’agenzia americana ha tagliato il merito di credito del nostro Paese a BBB- (un gradino sopra il livello junk), pur mantenendo stabile l’outlook, stamattina sul secondario gli investitori sono tornati a premere il tasto delle vendite sui Btp decennali. Così lo spread tra i nostri titoli di Stato e gli omologhi Bund tedeschi viaggia a 225 punti, in rialzo rispetto alla chiusura di ieri a 219. La reazione è comunque contenuta, visto che c'e' la rete di salvataggio della Bce, che sta comprando titoli di stato.